Prefeito Salatiel Magalhães realiza reunião com os empreendedores que irão atuar no 9º Festival da Banana
Assessoria – O prefeito Salatiel Magalhães esteve reunido nesta quinta-feira, 25, com os empreendedores que irão participar da área de vendas do 9º Festival da Banana. O encontro teve como objetivo alinhar a organização, garantir a qualidade dos serviços oferecidos e reforçar a importância do evento para a economia local.
Durante a reunião, foram discutidos pontos como a estrutura de atendimento, higiene, segurança alimentar e a valorização dos produtos regionais, que estarão disponíveis para a população e visitantes durante os dias de festa.
O 9º Festival da Banana é um dos maiores eventos culturais do município, movimentando a economia, gerando oportunidades de renda e fortalecendo a tradição que valoriza os agricultores e empreendedores de Rodrigues Alves.
A gestão municipal segue trabalhando para que o festival seja um espaço de lazer, cultura e negócios, consolidando o evento como um marco na história da cidade.
120 Agentes de Endemias e Comunitários de Cruzeiro do Sul participam de capacitação do projeto “Todos Contra o Aedes aegypti”
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participa ativamente da segunda etapa do projeto “Todos Contra o Aedes aegypti”, realizado nesta quinta-feira, 26 e sexta-feira 26 na Escola Flodoardo Cabral. A iniciativa, desenvolvida pelo Instituto Sapien, em parceria com o Ministério da Saúde, Prefeitura de cruzeiro do Sul e com apoio do Governo do Estado do Acre, é direcionada ao fortalecimento das estratégias de enfrentamento ao mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.
Durante a formação, 120 Agentes de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde- ACS do município trocam experiências, com colegas de outra cidades e participam de atividades práticas e alinham ações que serão executadas nos bairros e comunidades do município. O treinamento reforça o compromisso da gestão municipal em valorizar e preparar suas equipes para garantir um trabalho cada vez mais efetivo no cuidado com a saúde da população.
Danielle Freitas, Coordenadora do “Projeto Todos contra o Aedes Aegypti.”, enfatiza a necessidade que realizar a formação com os agentes e a importância das ações de educação no combate ao Aedes Aegypti.
“Essa formação é uma atualização com os agentes de endemia e ACS no tema das Arbovírus. A ideia é fazer um mês de combate à Dengue, então nesse mês de setembro, várias escolas de vários municípios estão desenvolvendo o mês de combate, onde eles desenvolvem ações pedagógicas com as escolas, com a participação dos agentes de endemia, com profissionais da Secretaria de Meio Ambiente. A gente tem aqui uma realidade hoje onde nossos agentes são poucos, trabalham em situações muito difíceis, então a gente pede para que a população adote essa campanha também, para que a gente possa lutar de uma forma mais igualitária com esse mosquito, que vem nos derrubando, que vem levando nossos familiares e com casos de óbito há mais de 20 anos. É necessário, a gente combater ele quando ele ainda é um ovinho, quando ele está no nosso quintal, ” concluiu Danielle.
Antônia Clemente, Agente de Saúde há 16 anos enfatizou que esse tipo de formação contribui para a redução de casos e que garante conhecimento para os profissionais atuarem.
“Cada aprendizado é muito bom para nós que estamos na área e levamos para as famílias essas orientações todos os dias. Esse tipo de formação contribui para a redução dos casos de dengue é a informação é o melhor remédio”, enfatizou.
O Secretário de Saúde de Cruzeiro do Sul, Marcelo Siqueira, enfatizou a importância das parcerias na formação e qualificação dos profissionais que atuam no combate do mosquito, bem como a participação da sociedade nesse processo de redução da dengue e outras doenças. De acordo com ele, janeiro a setembro havia previsão de 14 mil casos de dengue no município mas com o trabalho da força tarefa, o número é de 2.816.
“Todo esse trabalho de formação educativa é muito importante porque nos garante multiplicadores no combate a essas da Dengue, Zika e Chikungunya, transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti. Nós estamos passando agora um verão com chuva, o que tende a agravar mais as condições transmitidas por vetores e a gente faz um esforço enorme para garantir que esses indicadores de infecção por dengue, se mantenham baixos. Havia a previsão de epidemia com até 14 mil casos de dengue por mês, mas foi feita uma força tarefa que conseguiu mitigar o crescimento no número de casos.A chegada do Instituto Sapiens, dos parceiros, para garantir formação educacional nos garante a possibilidade de ter um melhor acesso à população. Temos que garantir que a faixa etária, principalmente os jovens entre 10 e 14 anos, se vacine porque a gente tem a vacina disponível e também garantir que as medidas preventivas que só quem está em casa pode fazer, que é aquelas que estão nos intramuros, cuidado com a limpeza, cuidado com os criadores, que a população tenha mais consciência e consiga garantir a sua parte para que o Poder Público possa fazer a outra e assim a gente ter uma redução do número de casos de dengue”, concluiu.
Profissionais dos municípios do Vale do Juruá, Feijó e Tarauacá participam do evento.
Dia D
Na sexta-feira,26, acontece o Dia D de Mobilização Territorial, envolvendo escolas públicas, que contará com atividades educativas voltadas a estudantes do ensino fundamental, além da participação dos agentes de endemias, professores e comunidade, que juntos vão reforçar a importância da prevenção e do combate ao mosquito. Com o lema “No Acre, Aedes não se cria. Comunidade, Saúde e Educação juntas dão um chega pra lá nele!”, o projeto reforça a importância da união entre poder público, escolas e sociedade civil para transformar a prevenção em um hábito diário em Cruzeiro do Sul e em toda a região.
Hospital de Sena Madureira expõe o descaso do governo Gladson Cameli: falhas estruturais, falta de médicos e risco de contaminação
Deputada Socorro Neri assume relatoria de projeto que cria a Política Nacional da Bioeconomia
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
POLÍTICA
Escândalo na gestão Bocalom: equipamentos da agricultura familiar somem sem explicação e produtores denunciam descaso da prefeitura
A Câmara Municipal de Rio Branco foi palco de uma denúncia estarrecedora feita por produtores rurais que expõe, mais uma...
Carro da Secretaria de Agricultura do governo do Acre é usado em encontro extraconjugal em Acrelândia; funcionária abandona veículo e foge pela mata
Funcionária da Seagri é flagrada usando carro oficial para encontro extraconjugal em Acrelândia – Foto: Felipe Freire/ Secom Um vídeo...
“Se o prefeito sabe de corrupção e não denuncia, está prevaricando”, reage André Kamai após acusação de Bocalom contra vereadores
A fala do prefeito Tião Bocalom, que em entrevista afirmou “saber quem eram os vereadores que recebiam mensalinho [propina] das...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Devido às fortes chuvas dos últimos dias, jogos do Copão são transferidos do Cruzeirão para a Arena do Juruá
Assessoria – Devido às fortes chuvas dos últimos dias, os jogos do Copão do Vale do Juruá, que seriam realizados...
Prefeito Zequinha Lima abre Copão do Vale do Juruá com seis seleções e premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu na noite desta segunda-feira, 22, no Estádio o Cruzeirão, o Copão...
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
