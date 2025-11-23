Prefeito Salatiel Magalhães prioriza melhoria de ramais para população rural de Rodrigues Alves

(Assessoria) – O Prefeito Salatiel Magalhães demonstrou hoje (Dia) um compromisso contínuo com a infraestrutura rural do município, acompanhando de perto os esforços da Secretaria de Obras nos ramais de Rodrigues Alves. O foco da ação é garantir a mobilidade e o suporte econômico para a população que reside no campo, mesmo durante o período de chuvas intensas.

O Prefeito Magalhães fez questão de acompanhar a equipe da Secretaria de Obras e fiscalizar o trabalho em andamento. “Sabemos que o período de chuvas impõe grandes desafios, mas o trabalho não pode parar. Nossa equipe de Obras está na linha de frente, demonstrando garra e dedicação,” afirmou o Prefeito.

Esforço Contra a Intempérie

A principal meta dos trabalhos atuais é melhorar a trafegabilidade dos ramais. A condição das vias é crucial para o acesso a serviços essenciais e, principalmente, para o escoamento da produção da agricultura familiar, que sustenta grande parte da economia local.

“Manter os ramais em boas condições é uma prioridade, pois impacta diretamente na vida de quem vive na zona rural. É preciso garantir que nossos produtores consigam movimentar seus produtos e que a população rural tenha o direito de ir e vir respeitado, com mais segurança e conforto,” destacou o Prefeito Salatiel Magalhães.

O acompanhamento direto pelo Prefeito reforça a política da gestão de manter o serviço público presente em todas as regiões do município, assegurando que o desenvolvimento e o bem-estar cheguem da área urbana até as comunidades mais distantes.