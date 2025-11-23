Tudo Sobre Política II
Prefeito Salatiel Magalhães prioriza melhoria de ramais para população rural de Rodrigues Alves
(Assessoria) – O Prefeito Salatiel Magalhães demonstrou hoje (Dia) um compromisso contínuo com a infraestrutura rural do município, acompanhando de perto os esforços da Secretaria de Obras nos ramais de Rodrigues Alves. O foco da ação é garantir a mobilidade e o suporte econômico para a população que reside no campo, mesmo durante o período de chuvas intensas.
O Prefeito Magalhães fez questão de acompanhar a equipe da Secretaria de Obras e fiscalizar o trabalho em andamento. “Sabemos que o período de chuvas impõe grandes desafios, mas o trabalho não pode parar. Nossa equipe de Obras está na linha de frente, demonstrando garra e dedicação,” afirmou o Prefeito.
Esforço Contra a Intempérie
A principal meta dos trabalhos atuais é melhorar a trafegabilidade dos ramais. A condição das vias é crucial para o acesso a serviços essenciais e, principalmente, para o escoamento da produção da agricultura familiar, que sustenta grande parte da economia local.
“Manter os ramais em boas condições é uma prioridade, pois impacta diretamente na vida de quem vive na zona rural. É preciso garantir que nossos produtores consigam movimentar seus produtos e que a população rural tenha o direito de ir e vir respeitado, com mais segurança e conforto,” destacou o Prefeito Salatiel Magalhães.
O acompanhamento direto pelo Prefeito reforça a política da gestão de manter o serviço público presente em todas as regiões do município, assegurando que o desenvolvimento e o bem-estar cheguem da área urbana até as comunidades mais distantes.
Maria Antônia, Dêda e Eduardo Velloso promovem grande festa de Natal antecipado na Vila Redenção
A deputada estadual Maria Antônia, ao lado do esposo Dêda, e em parceria com o deputado federal Eduardo Velloso, realizou uma emocionante festa de Natal antecipado para as famílias da Vila Redenção, no município de Marechal Thaumaturgo. O evento reuniu crianças, jovens e adultos em um momento marcado pela alegria, união e espírito natalino.
Marechal Thaumaturgo é um dos municípios isolados do Acre, onde a logística para realização de ações sociais é mais complexa devido às dificuldades de acesso. Ainda assim, os dois parlamentares demonstraram empenho e sensibilidade ao garantir que a celebração acontecesse, reafirmando a disposição de ambos em contribuir com iniciativas que levem benefícios concretos às comunidades locais.
A festa contou com atividades recreativas, distribuição de presentes e momentos de integração entre a comunidade e os parlamentares. A iniciativa reforça o compromisso de Maria Antônia e Eduardo Velloso com ações sociais que valorizam as famílias acreanas, especialmente em regiões de difícil acesso.
Durante o encontro, os parlamentares reafirmaram o compromisso de seguir trabalhando pelo município. A deputada Maria Antônia destacou: “Vivemos uma noite cheia de energia, brincadeiras e muita alegria com as famílias da comunidade. Foi lindo demais celebrar esse momento especial em Marechal Thaumaturgo! Minha gratidão à equipe envolvida neste evento, em nome dos meus amigos Atilon e Luzely”.
O deputado Eduardo Velloso também ressaltou seu compromisso com a região: “A população de Marechal Thaumaturgo pode contar comigo. Mesmo com as dificuldades logísticas, estaremos sempre presentes, buscando recursos e alternativas que melhorem a vida das famílias deste município tão especial do nosso Acre.”
A festa foi recebida com entusiasmo pelos moradores, que agradeceram a atenção e o carinho dedicados à Vila Redenção. A ação consolida a presença dos parlamentares no município e fortalece a promessa de seguir trabalhando pelas necessidades e demandas de Marechal Thaumaturgo.
Retirada de tarifa dos EUA impulsiona produtos do Acre, e presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, celebra vitória diplomática
Após derrubar tarifaço, Jorge Viana projeta salto histórico das exportações do Acre para os EUA A retirada da tarifa de...
TCE-AC realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco para avaliar estrutura, atendimento e uso dos recursos públicos
Tribunal de Contas realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco. O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC)...
Micheline Neves Pereira é eleita por aclamação e assume compromisso de fortalecer pautas históricas no Sindifisco-AC
Auditora fiscal Micheline Neves Pereira é eleita presidente do Sindifisco-AC. A auditora fiscal Micheline Neves Pereira foi eleita por aclamação...
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Consciência Negra: Prefeitura de Cruzeiro do Sul leva educação antirracista para alunos do município
Em comemoração ao mês da Consciência Negra, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Políticas...
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
Brasiléia vive fim de semana de grandes emoções com finais do Viva Vôlei e títulos para Brasiléia e Vitra
Brasiléia celebra finais emocionantes do Viva Vôlei com vitórias das equipes Brasiléia e Vitra. O ginásio de esportes de Brasiléia...
