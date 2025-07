Prefeito Salatiel Magalhães participa de reunião com a Receita Federal sobre Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete importantes lideranças indígenas das etnias Jaminawa da cabeceira do Rio Acre e do Rio Iaco. Durante o encontro, foi anunciado que, por decisão da maioria, o senhor Eduardo Jaminawa foi escolhido para assumir o cargo de coordenador de Políticas Públicas Indígenas da etnia Jaminawa no município.

A escolha de Eduardo representa um passo importante no fortalecimento da participação indígena nas decisões públicas. A missão do novo coordenador será representar sua comunidade junto ao poder público, atuando diretamente no planejamento e na execução de ações que atendam às necessidades dos povos originários.

O prefeito Jerry Correia destacou a importância da presença ativa das lideranças indígenas na construção de uma cidade mais justa e inclusiva:

“Receber os irmãos Jaminawa aqui no gabinete é sempre motivo de alegria. O diálogo é essencial e fico feliz por ver os povos indígenas cada vez mais engajados na luta por dias melhores para suas comunidades. Tenho um carinho muito grande pelos Jaminawa, pelos Manchineri e por todos os povos indígenas da nossa região.” afirmou o prefeito.

A Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso com o respeito à cultura, aos direitos e à autonomia dos povos indígenas, e segue trabalhando para construir políticas públicas que valorizem sua história e garantam dignidade e oportunidades para todos.