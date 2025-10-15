Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito Salatiel Magalhães participa de confraternização com gestores em celebração ao Dia do Professor

15 de outubro de 2025

Assessoria – Em comemoração ao Dia do Professor, celebrado nesta quarta-feira, 15, o prefeito Salatiel Magalhães participou de um café da manhã especial promovido pela Secretaria Municipal de Educação, reunindo gestores das unidades escolares de Rodrigues Alves.

O encontro teve como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais da educação, que têm papel fundamental na formação dos estudantes e no fortalecimento da rede municipal de ensino. O momento foi marcado por integração, homenagens e mensagens de agradecimento aos gestores pelo compromisso diário com a qualidade da educação pública.

Durante o evento, o prefeito Salatiel Magalhães destacou a importância de cada gestor na construção de uma educação sólida e de resultados.

“Nosso compromisso é continuar investindo em educação, porque acreditamos que é através dela que transformamos o futuro. Hoje é um dia de gratidão e reconhecimento a todos os gestores e professores que fazem a diferença nas escolas do nosso município”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Glausiane Magalhães, ressaltou o empenho das equipes escolares e o apoio constante da gestão municipal nas ações voltadas para o fortalecimento do ensino.

“Esse momento é uma forma de agradecer e valorizar o trabalho de cada gestor, que com dedicação e compromisso contribui para o avanço da educação em Rodrigues Alves”, destacou a secretária.

A confraternização encerrou com um momento de interação e agradecimento coletivo, reforçando o clima de união e valorização dos profissionais que contribuem diariamente para o desenvolvimento educacional do município.

Junto com a prefeitura, programa Juntos Pelo Acre leva atendimento e cidadania para população da zona rural de Brasiléia

3 minutos atrás

15 de outubro de 2025

O governo do Acre promove neste sábado, 18, o Juntos Pelo Acre no km 68, zona rural de Brasiléia, ação social por meio da secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), que levará serviços gratuitos de saúde e cidadania à população.

A atividade idealizada pela vice governadora e titular da pasta, Mailza Assis, em parceria com a prefeitura do município, acontece na escola Francisco Germano da Silva, das 7 às 17h.

Durante todo o dia, serão ofertados pela SEASDH o Registro Civil com emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, questões do Bolsa Família, oficinas culinárias, serviços de autocuidado com maquiagens, Vestuário Social com entrega de mais de mil kits de roupas e recreação infantil.

A prefeitura disponibiliza especialistas médicos em clínico geral, neuropediatra, ginecologista, fonoaudiólogo, oftalmologista, psicólogo, teste rápido, teledermato, PCCU, eletrocardiograma, vacinação, farmácia com distribuição de medicamentos, dentre outros.

O atendimento é por ordem de chegada. Importante estar com documentos pessoais (RG e CPF), cartão do SUS, e quem tiver pedidos de exames, levar para os encaminhamentos.

Será um dia dedicado ao bem-estar e ao acesso a direitos, com serviços para todos.

Serviço

Juntos Pelo Acre e prefeitura de Brasiléia com ação social e de saúde

Data: 18 de outubro de 2025

Horário: 7h às 17h (dia todo)

Local: escola Francisco Germano da Silva, km 68

