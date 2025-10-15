Tudo Sobre Política II
Prefeito Salatiel Magalhães participa de confraternização com gestores em celebração ao Dia do Professor
Assessoria – Em comemoração ao Dia do Professor, celebrado nesta quarta-feira, 15, o prefeito Salatiel Magalhães participou de um café da manhã especial promovido pela Secretaria Municipal de Educação, reunindo gestores das unidades escolares de Rodrigues Alves.
O encontro teve como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais da educação, que têm papel fundamental na formação dos estudantes e no fortalecimento da rede municipal de ensino. O momento foi marcado por integração, homenagens e mensagens de agradecimento aos gestores pelo compromisso diário com a qualidade da educação pública.
Durante o evento, o prefeito Salatiel Magalhães destacou a importância de cada gestor na construção de uma educação sólida e de resultados.
“Nosso compromisso é continuar investindo em educação, porque acreditamos que é através dela que transformamos o futuro. Hoje é um dia de gratidão e reconhecimento a todos os gestores e professores que fazem a diferença nas escolas do nosso município”, afirmou o prefeito.
A secretária municipal de Educação, Glausiane Magalhães, ressaltou o empenho das equipes escolares e o apoio constante da gestão municipal nas ações voltadas para o fortalecimento do ensino.
“Esse momento é uma forma de agradecer e valorizar o trabalho de cada gestor, que com dedicação e compromisso contribui para o avanço da educação em Rodrigues Alves”, destacou a secretária.
A confraternização encerrou com um momento de interação e agradecimento coletivo, reforçando o clima de união e valorização dos profissionais que contribuem diariamente para o desenvolvimento educacional do município.
Junto com a prefeitura, programa Juntos Pelo Acre leva atendimento e cidadania para população da zona rural de Brasiléia
O governo do Acre promove neste sábado, 18, o Juntos Pelo Acre no km 68, zona rural de Brasiléia, ação social por meio da secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), que levará serviços gratuitos de saúde e cidadania à população.
A atividade idealizada pela vice governadora e titular da pasta, Mailza Assis, em parceria com a prefeitura do município, acontece na escola Francisco Germano da Silva, das 7 às 17h.
Durante todo o dia, serão ofertados pela SEASDH o Registro Civil com emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, questões do Bolsa Família, oficinas culinárias, serviços de autocuidado com maquiagens, Vestuário Social com entrega de mais de mil kits de roupas e recreação infantil.
A prefeitura disponibiliza especialistas médicos em clínico geral, neuropediatra, ginecologista, fonoaudiólogo, oftalmologista, psicólogo, teste rápido, teledermato, PCCU, eletrocardiograma, vacinação, farmácia com distribuição de medicamentos, dentre outros.
O atendimento é por ordem de chegada. Importante estar com documentos pessoais (RG e CPF), cartão do SUS, e quem tiver pedidos de exames, levar para os encaminhamentos.
Será um dia dedicado ao bem-estar e ao acesso a direitos, com serviços para todos.
Serviço
Juntos Pelo Acre e prefeitura de Brasiléia com ação social e de saúde
Data: 18 de outubro de 2025
Horário: 7h às 17h (dia todo)
Local: escola Francisco Germano da Silva, km 68
Prefeitura de Rodrigues Alves inicia pavimentação asfáltica da Rua Sena Madeira, no bairro São Francisco
Socorro Neri aprova piso salarial para profissionais de apoio da educação básica em comissão mais rigorosa da Câmara
Sebrae promove palestra para fortalecer produção de frutas, legumes e verduras em Rio Branco
POLÍTICA
Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá
Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social O ex-deputado federal Jesus Sérgio...
Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias
Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre. O Governo Federal, por meio...
Incompetência: Governo Gladson Cameli transforma a educação em caos e entrega fardamento escolar quando o ano letivo já está terminando
Vergonhoso! Gladson Cameli entrega fardamento dos estudantes prestes ao fim do ano letivo A desorganização e a falta de planejamento...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil
Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em...
Escola Bela Flor realiza mais uma edição do Sarau Literário com destaque para a criatividade dos alunos
A Escola Bela Flor foi palco de mais uma edição do Sarau Literário, um evento que reuniu alunos do 1º...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
