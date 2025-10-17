Prefeito Salatiel Magalhães participa de confraternização com gestores em celebração ao Dia do Professor

Em comemoração ao Dia do Professor, celebrado nesta quarta-feira, 15, o prefeito Salatiel Magalhães participou de um café da manhã especial promovido pela Secretaria Municipal de Educação, reunindo gestores das unidades escolares de Rodrigues Alves.

O encontro teve como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais da educação, que têm papel fundamental na formação dos estudantes e no fortalecimento da rede municipal de ensino. O momento foi marcado por integração, homenagens e mensagens de agradecimento aos gestores pelo compromisso diário com a qualidade da educação pública.

Durante o evento, o prefeito Salatiel Magalhães destacou a importância de cada gestor na construção de uma educação sólida e de resultados.

“Nosso compromisso é continuar investindo em educação, porque acreditamos que é através dela que transformamos o futuro. Hoje é um dia de gratidão e reconhecimento a todos os gestores e professores que fazem a diferença nas escolas do nosso município”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Glausiane Magalhães, ressaltou o empenho das equipes escolares e o apoio constante da gestão municipal nas ações voltadas para o fortalecimento do ensino.

“Esse momento é uma forma de agradecer e valorizar o trabalho de cada gestor, que com dedicação e compromisso contribui para o avanço da educação em Rodrigues Alves”, destacou a secretária.

A confraternização encerrou com um momento de interação e agradecimento coletivo, reforçando o clima de união e valorização dos profissionais que contribuem diariamente para o desenvolvimento educacional do município.