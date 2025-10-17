Tudo Sobre Política II
Prefeito Salatiel Magalhães participa de confraternização com gestores em celebração ao Dia do Professor
Em comemoração ao Dia do Professor, celebrado nesta quarta-feira, 15, o prefeito Salatiel Magalhães participou de um café da manhã especial promovido pela Secretaria Municipal de Educação, reunindo gestores das unidades escolares de Rodrigues Alves.
O encontro teve como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais da educação, que têm papel fundamental na formação dos estudantes e no fortalecimento da rede municipal de ensino. O momento foi marcado por integração, homenagens e mensagens de agradecimento aos gestores pelo compromisso diário com a qualidade da educação pública.
Durante o evento, o prefeito Salatiel Magalhães destacou a importância de cada gestor na construção de uma educação sólida e de resultados.
“Nosso compromisso é continuar investindo em educação, porque acreditamos que é através dela que transformamos o futuro. Hoje é um dia de gratidão e reconhecimento a todos os gestores e professores que fazem a diferença nas escolas do nosso município”, afirmou o prefeito.
A secretária municipal de Educação, Glausiane Magalhães, ressaltou o empenho das equipes escolares e o apoio constante da gestão municipal nas ações voltadas para o fortalecimento do ensino.
“Esse momento é uma forma de agradecer e valorizar o trabalho de cada gestor, que com dedicação e compromisso contribui para o avanço da educação em Rodrigues Alves”, destacou a secretária.
A confraternização encerrou com um momento de interação e agradecimento coletivo, reforçando o clima de união e valorização dos profissionais que contribuem diariamente para o desenvolvimento educacional do município.
Conselho Municipal de Meio Ambiente realiza reunião para tratar de pautas ambientais em Rodrigues Alves
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio do Conselho Municipal de Meio Ambiente, realizou uma reunião na sede do Sindicato Rural para discutir temas voltados à preservação e ao desenvolvimento sustentável do município.
Durante o encontro, os conselheiros abordaram assuntos relevantes como a situação ambiental local, o Plano de Saneamento Básico, o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, além de ações de Educação Ambiental e campanhas educativas que serão desenvolvidas junto à comunidade.
O objetivo da reunião foi fortalecer o diálogo entre o poder público e os representantes da sociedade civil, buscando alinhar estratégias que contribuam para uma gestão ambiental mais eficiente e participativa.
A administração municipal tem reforçado o compromisso com políticas públicas voltadas ao meio ambiente, promovendo debates e iniciativas que visam garantir qualidade de vida à população e a conservação dos recursos naturais.
