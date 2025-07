Prefeito Salatiel Magalhães participa da inauguração da Delegacia de Polícia Civil de Rodrigues Alves

(Assessoria) – O prefeito de Rodrigues Alves, Salatiel Magalhães, participou nesta terça-feira (inserir data), da cerimônia de inauguração da Delegacia de Polícia Civil do município, que passou por uma ampla reforma e modernização realizada pelo Governo do Estado do Acre. A nova estrutura representa um importante avanço para a segurança pública local, garantindo melhores condições de trabalho para os servidores e um atendimento mais humanizado à população.

Durante a solenidade, o prefeito agradeceu diretamente ao Governo do Estado pela realização da obra.

“Quero agradecer ao Governo do Estado, na pessoa do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis, pelo belíssimo trabalho realizado aqui em nossa delegacia. Essa é uma demonstração clara de compromisso com a segurança do povo acreano. Quando o governo faz sua parte, os resultados são visíveis e quem ganha é a população”, destacou Salatiel Magalhães.

A delegacia foi totalmente revitalizada, com melhorias na rede elétrica, novo telhado, reforma das celas, construção de muro de proteção e implantação da sala.

A cerimônia contou com a presença de autoridades estaduais e federais, representantes da Polícia Civil, vereadores, lideranças comunitárias e moradores da região.