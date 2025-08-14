Prefeito Salatiel Magalhães lança REFIS 2025 com descontos de até 100% em Rodrigues Alves

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio do Setor de Terras e Tributos, anunciou o lançamento do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) 2025. A iniciativa oferece condições especiais para que contribuintes possam regularizar débitos com o município.

Os interessados terão 100% de desconto em juros, multas, penalidades e correções monetárias. Além disso, haverá 20% de desconto sobre o valor dos débitos para pagamentos à vista.

A campanha segue até o dia 31 de agosto de 2025 e é considerada uma oportunidade única para que cidadãos e empresas quitem suas pendências com benefícios exclusivos.

Segundo a gestão municipal, o objetivo é facilitar a negociação, incentivar a adimplência e reforçar a arrecadação para investimentos em melhorias na cidade.

Para mais informações, os contribuintes devem procurar o Setor de Terras e Tributos da Prefeitura de Rodrigues Alves.