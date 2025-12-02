Tudo Sobre Política II
Prefeito Salatiel Magalhães lança coleta seletiva e transforma Rodrigues Alves em referência no Acre
Tudo Sobre Política II
Rodrigues Alves sai na frente e se torna o primeiro município do Acre a implantar coleta seletiva estruturada – Foto: Assessoria/ Secom
O município de Rodrigues Alves entrou para a história ao oficializar a implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos, tornando-se a primeira cidade do Acre a adotar o sistema de forma estruturada. A ação representa um marco de responsabilidade ambiental e evidencia o compromisso da gestão do prefeito Salatiel Magalhães e do vice-prefeito Neto do Jamilson com o tratamento adequado dos resíduos produzidos pela população.
O novo serviço é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e a Cooperativa Coopsul, responsável pela coleta e pelo armazenamento dos materiais recicláveis em um galpão específico.
A formalização do termo de cooperação ocorreu após reunião entre o prefeito Salatiel Magalhães e a promotora de Justiça da Bacia Hidrográfica do Juruá, Manuela Canuto, reforçando o apoio institucional e a importância socioambiental do projeto.
A coleta seletiva terá participação ativa da comunidade. Escolas, órgãos públicos e moradores serão orientados a realizar a separação dos resíduos recicláveis, que serão recolhidos e encaminhados pela Coopsul. O evento de lançamento contou com a presença do presidente da Coopsul, Eutimar Souza; de secretários municipais e coordenadores; do presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo Silva, e vereadores; além de alunos, professores e demais profissionais da educação municipal.
Tudo Sobre Política II
Prefeito Carlinhos do Pelado destaca importância do VI Encontro das Escolas Multisseriadas em Brasileia
A Prefeitura de Brasileia, sob gestão do prefeito Carlinhos do Pelado, realizou o VI Encontro das Escolas Multisseriadas, promovido pela Secretaria Municipal de Educação. O evento marcou o encerramento das atividades pedagógicas do ano para os professores que atuam nas unidades escolares localizadas em regiões de difícil acesso na zona rural do município.
O encontro proporcionou um espaço valioso de escuta e diálogo, permitindo que os profissionais compartilhassem vivências, desafios e estratégias adotadas ao longo do ano letivo. A troca de experiências entre os educadores fortaleceu o compromisso com a melhoria contínua do ensino nas comunidades rurais.
Durante o evento, foram realizadas avaliações das ações desenvolvidas em sala de aula, além de discussões sobre práticas pedagógicas que contribuam para aprimorar a aprendizagem dos estudantes que dependem das escolas multisseriadas. A participação ativa dos professores demonstrou o empenho de cada um na construção de uma educação mais inclusiva e adaptada à realidade local.
O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou que a gestão municipal continuará apoiando e valorizando os profissionais que atuam nas áreas mais distantes, destacando que o trabalho nas escolas multisseriadas é essencial para garantir acesso à educação de qualidade em todas as regiões de Brasileia. Segundo ele, encontros como este reforçam o compromisso da Prefeitura com uma educação mais humana e integrada.
André Kamai desmascara gestão Bocalom e denuncia cortes de água em casas que sequer recebem abastecimento: “É a incoerência máxima da Prefeitura”
Ação integrada da Polícia Civil prende mulher condenada por organização criminosa no Acre
Prefeitura de Sena Madureira lança concurso com 61 vagas para professores; inscrições abrem em dezembro
Capitão da reserva da PM, José Robério Mesquita, é encontrado morto dentro de casa em Tarauacá
Prefeito Carlinhos do Pelado destaca importância do VI Encontro das Escolas Multisseriadas em Brasileia
POLÍTICA
“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari
“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova. A paciência da população rural de Bujari...
Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, cumpre agenda estratégica em Brasília para destravar projetos e ampliar investimentos
Superintendente do Incra agenda ações estratégicas em Brasília. O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, embarcou para Brasília em...
Após denúncia do Portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas
Padeiro ignora população, faz raspagem mal feita e transforma o ramal Antônio das Tintas em caos total Após a denúncia...
POLÍCIA
Ação integrada da Polícia Civil prende mulher condenada por organização criminosa no Acre
PC prende mulher condenada por integrar organização criminosa durante operação nacional – Foto: cedida A Polícia Civil efetuou a prisão...
Capitão da reserva da PM, José Robério Mesquita, é encontrado morto dentro de casa em Tarauacá
O capitão da reserva da Polícia Militar do Acre, José Robério Mesquita, de 52 anos, foi encontrado sem vida dentro...
Briga banal por carne de tatu termina em tragédia e expõe violência cotidiana na zona rural de Mâncio Lima
Discussão por caça termina em morte entre primos na zona rural de Mâncio Lima – Foto: Arquivo pessoal Uma desavença...
EDUCAÇÃO
Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia
A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
CONCURSO
Prefeitura de Sena Madureira lança concurso com 61 vagas para professores; inscrições abrem em dezembro
Município lança edital com 61 vagas efetivas na Educação; inscrições começam em dezembro – Foto: Whidy Melo A Prefeitura de...
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
ESPORTE
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso O lutador Josemar Rojas...
Evento esportivo e cultural movimenta a Praça ao lado do Estádio Pedro Santana em Rodrigues Alves
Prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam de evento esportivo e cultural com sorteio de prêmios. O...
Peneira do projeto apoiado pelo senador Alan Rick tem 32 escolinhas inscritas e avaliará 879 atletas
A peneira de futebol do projeto Léo Moura – ex jogador do Flamengo, apoiado pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), registrou...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Polícia6 dias atrás
Crime brutal: agricultor é morto dentro de sua residência no km 10 da BR-317, na zona rural de Brasiléia
-
Esporte5 dias atrás
Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol
-
Geral6 dias atrás
“Diálogos para o Bem Viver na América Latina” é tema de congresso que reunirá advogados de diversos países
-
Saúde6 dias atrás
Cruzeiro do Sul reduz casos de malária em 30% e reforça estratégias de controle no município