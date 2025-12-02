Prefeito Salatiel Magalhães lança coleta seletiva e transforma Rodrigues Alves em referência no Acre

Rodrigues Alves sai na frente e se torna o primeiro município do Acre a implantar coleta seletiva estruturada – Foto: Assessoria/ Secom

O município de Rodrigues Alves entrou para a história ao oficializar a implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos, tornando-se a primeira cidade do Acre a adotar o sistema de forma estruturada. A ação representa um marco de responsabilidade ambiental e evidencia o compromisso da gestão do prefeito Salatiel Magalhães e do vice-prefeito Neto do Jamilson com o tratamento adequado dos resíduos produzidos pela população.

O novo serviço é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e a Cooperativa Coopsul, responsável pela coleta e pelo armazenamento dos materiais recicláveis em um galpão específico.

A formalização do termo de cooperação ocorreu após reunião entre o prefeito Salatiel Magalhães e a promotora de Justiça da Bacia Hidrográfica do Juruá, Manuela Canuto, reforçando o apoio institucional e a importância socioambiental do projeto.

A coleta seletiva terá participação ativa da comunidade. Escolas, órgãos públicos e moradores serão orientados a realizar a separação dos resíduos recicláveis, que serão recolhidos e encaminhados pela Coopsul. O evento de lançamento contou com a presença do presidente da Coopsul, Eutimar Souza; de secretários municipais e coordenadores; do presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo Silva, e vereadores; além de alunos, professores e demais profissionais da educação municipal.