Prefeito Salatiel Magalhães lança ambição por novo padrão de qualidade educacional na zona rural

Rodrigues Alves (AC) – Em um movimento que reforça o compromisso da gestão com a base da educação municipal, o Prefeito Salatiel Magalhães esteve hoje (Dia) na zona rural, acompanhando de perto os projetos de expansão e melhoria da rede de ensino.

Acompanhado da Secretária de Educação e de parte da equipe técnica, o foco da visita foi garantir que a comunidade escolar do campo receba um padrão de qualidade e conforto compatível com as necessidades atuais.

O Prefeito Magalhães destacou a importância do trabalho de campo para o sucesso das políticas públicas: “Estar aqui, junto com a equipe, é essencial para entender as reais necessidades. A educação é a base do futuro de Rodrigues Alves, e não mediremos esforços para que nossos alunos e professores tenham o melhor ambiente de aprendizado e trabalho.”

Sete Novas Escolas e Plano de Reformas

O ponto central da visita foi a fiscalização dos locais onde serão construídas sete novas escolas na zona rural. O projeto ambicioso visa ampliar significativamente a cobertura e modernizar a estrutura física das unidades de ensino do município.

Além da construção, a equipe técnica, a pedido do Prefeito, realizou o levantamento detalhado das unidades existentes que necessitam de intervenções imediatas. “Fizemos todos os levantamentos. Em breve, além das sete novas escolas, estaremos iniciando as obras de reforma e ampliação em outras unidades. Nosso objetivo é claro: garantir que nossa comunidade escolar e nossos professores tenham mais conforto e qualidade de ensino,” afirmou o Prefeito Salatiel Magalhães.

A iniciativa de reforma e ampliação, somada ao projeto das novas escolas, configura um dos maiores investimentos do atual governo na infraestrutura educacional do município, focando diretamente no bem-estar dos alunos e na valorização dos profissionais da educação.