Prefeito Salatiel Magalhães discute avanços ambientais em visita à Promotoria de Justiça da Bacia do Juruá

O prefeito Salatiel Magalhães realizou uma visita institucional à Promotoria de Justiça da Bacia Hidrográfica do Juruá, onde foi recebido pela promotora de justiça titular, Dra. Manuela Canuto. A reunião teve como foco o diálogo sobre iniciativas estratégicas para fortalecer as políticas ambientais no município.

Durante o encontro, foram debatidas ações prioritárias, entre elas a implantação da coleta seletiva e a ampliação das atividades de educação ambiental. As propostas visam melhorar o manejo de resíduos, promover conscientização comunitária e reforçar o compromisso com práticas que valorizem a sustentabilidade.

Acompanhado pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Limpeza Urbana, o prefeito apresentou os avanços já alcançados e demonstrou interesse em ampliar as parcerias institucionais. Também participou da agenda a Procuradora-Geral do Município, fortalecendo o alinhamento jurídico das ações ambientais.

A gestão municipal reafirma, com essa visita, seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a preservação dos recursos naturais e a construção de políticas públicas que garantam mais qualidade de vida à população.