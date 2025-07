Prefeito Salatiel Magalhães celebra 33 anos de Rodrigues Alves com pagamento de 50% do décimo terceiro

O município de Porto Walter é destaque na Avaliação Externa Avalia Acre 2024, aplicada aos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental da rede municipal. Com uma proficiência média de 606 pontos em Língua Portuguesa, Porto Walter conquistou o melhor desempenho entre os municípios da região do Juruá.

O resultado é reflexo direto do comprometimento dos profissionais da educação, do trabalho das equipes pedagógicas e do esforço dos estudantes. Além da maior média, Porto Walter também apresentou o maior índice de participação dos alunos avaliados, com 95% de cobertura.

De acordo com os dados, apenas 10% dos alunos estão abaixo do nível básico, e 40% já se encontram no nível esperado, o que mostra um avanço significativo no processo de alfabetização na idade certa.

O Secretário de Educação comemorou os resultados e ressaltou o trabalho coletivo. “Esse resultado é fruto de uma gestão comprometida, do esforço diário dos nossos professores e do envolvimento das famílias. Continuaremos investindo na valorização profissional, formação continuada e no fortalecimento das nossas práticas pedagógicas”, disse Ericson Araújo.