Prefeito prestigia posse da presidência da primeira Associação Comercial de Porto Walter

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria de Obras, tem aproveitado bastante o período de estiagem para melhorar o acesso dos ramais e garantir o transporte e o escoamento da produção agrícola dos produtores.

O serviço de pavimentação e melhoria dos logradouros rurais não para. Depois da terraplanagem, da recuperação de pontes e limpeza de ruas das vilas, o governo municipal está investindo na pavimentação asfáltica em alguns ramais do município.

Nos trinta anos de emancipação política de Rodrigues Alves, é a primeira vez que uma administração pública municipal pavimenta um ramal com camada asfáltica.

A equipe de obras do município está realizando o serviço superficial simples com brita, para depois asfaltar os ramais do Profeta e 13 de Maio. “Estamos aproveitando o verão e vamos avançando a passos largos nos trabalhos de pavimentação, e chega a vez do ramal do Profeta e 13 de Maio, o primeiro serviço de pavimentação, com tratamento superficial simples com brita, e muito em breve receberá a camada asfáltica”, comemora o prefeito Jailson Amorim .

Segundo o gestor, a obra é um sonho antigo dessas comunidades e até 2024 será concluída.