Prefeito Jerry representa prefeitos do Acre na 2º reunião do Comitê de Fronteira Amazônico Sul

Nesta quarta-feira, 9, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, está com equipes em diversas frentes de serviços nos bairros Telégrafo, Aeroporto Velho e Alumínio. As ações incluem tapa-buracos, manutenção de ruas e limpeza de córregos, com o objetivo de melhorar a infraestrutura local.

O secretário de Obras, Carlos Alves, destacou um problema específico que afetou a condição do asfalto na região do Aeroporto Velho e a equipe de obras está no local. “Flagramos uma situação que prejudicou o asfalto; uma mangueira conectada deixou a rua encharcada, e a passagem de um caminhão com barro danificou o trecho”, explicou.

Alves acrescentou que a secretaria está promovendo uma ampla limpeza no bairro Telégrafo, que envolve a remoção de entulhos e a manutenção das vias. “Esses serviços são essenciais para aprimorar a qualidade de vida da população”, enfatizou.