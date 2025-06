Prefeito Jerry participa de seminário sobre Educação Indígena e do Campo, em Rio Branco

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue avançando nas obras de construção e recuperação de trapiches em diversos bairros da cidade. Nesta terça-feira, 17, o prefeito Zequinha Lima esteve no bairro Aeroporto Velho, junto com a equipe da Defesa Civil, onde acompanhou a reta final da construção de um dos novos trapiches, que tem aproximadamente 250 metros de extensão.

Zequinha destacou que o trabalho é contínuo e tem como objetivo garantir o acesso seguro dos moradores, especialmente em áreas onde não há possibilidade de pavimentação convencional. “Esse é um trabalho que a gente faz o ano inteiro. Começamos este ano aqui no Aeroporto Velho e na próxima semana vamos iniciar no bairro Miritizal. Depois seguimos para o bairro da Várzea, e assim por diante. O objetivo é que ninguém fique sem acesso, e vamos intensificar ainda mais esse trabalho”, afirmou Zequinha Lima.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, José Lima, reforçou que a construção e reforma de trapiches já alcançaram praticamente todos os bairros de Cruzeiro do Sul. “Estamos trabalhando para que todos os bairros que precisam sejam contemplados. Já ultrapassamos cinco quilômetros de trapiches construídos e reformados, e ainda temos muito pela frente”, explicou.

Para os moradores, a obra representa uma melhoria no acesso até suas casas. Maria Socorro, que vive no bairro Aeroporto Velho, falou da melhoria significativa. “Agora está muito bom. Antes era tudo quebrado, o pessoal vivia caindo. Agora a prefeitura refez e ficou fácil de sair e de chegar em casa”, relatou.

Maria de Fátima Evangelista também fez questão de agradecer o trabalho da Prefeitura. “Antes a gente passava com água até o joelho, era só barro. Agora, graças a Deus, está tudo bem. Esse trapiche virou nossa estrada e melhorou dez mil vezes”, destacou a moradora.

No geral, ja foram construídos mais de cinco quilômetros de acesso. A defesa Vivil segue com as construções, nos próximos dias, nos Bairros Miritizal, Várzea e Remanso.

