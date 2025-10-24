Prefeito Jerry Correia vistoria serviços de recuperação na Rua Valério Magalhães, em Assis Brasil

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, realizou nesta quinta-feira (23) uma vistoria nos serviços de recuperação da Rua Valério Magalhães, uma das principais vias que ligam o Bairro Centro ao Bairro Cascata.

O primeiro trecho da rua, que recebeu pavimentação asfáltica no início da gestão, em 2021, está passando por obras de recuperação para garantir mais segurança e conforto aos moradores. Já o segundo trecho, mais antigo e ainda de tijolos, também será pavimentado com asfalto, beneficiando cerca de 300 metros de extensão.

Durante a vistoria, o prefeito destacou a importância da obra para o trânsito urbano e para os moradores da região.

“A Valério Magalhães é uma rua muito importante para o tráfego da cidade. Estamos acompanhando de perto o trabalho para garantir que a recuperação seja bem feita e traga melhorias reais para a população”, ressaltou o prefeito.

As obras fazem parte do plano de ações da gestão municipal para melhorar a infraestrutura e as condições de mobilidade urbana em Assis Brasil.