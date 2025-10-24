Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito Jerry Correia vistoria serviços de recuperação na Rua Valério Magalhães, em Assis Brasil

Publicados

24 de outubro de 2025

Tudo Sobre Política II

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, realizou nesta quinta-feira (23) uma vistoria nos serviços de recuperação da Rua Valério Magalhães, uma das principais vias que ligam o Bairro Centro ao Bairro Cascata.

O primeiro trecho da rua, que recebeu pavimentação asfáltica no início da gestão, em 2021, está passando por obras de recuperação para garantir mais segurança e conforto aos moradores. Já o segundo trecho, mais antigo e ainda de tijolos, também será pavimentado com asfalto, beneficiando cerca de 300 metros de extensão.

Durante a vistoria, o prefeito destacou a importância da obra para o trânsito urbano e para os moradores da região.

“A Valério Magalhães é uma rua muito importante para o tráfego da cidade. Estamos acompanhando de perto o trabalho para garantir que a recuperação seja bem feita e traga melhorias reais para a população”, ressaltou o prefeito.

As obras fazem parte do plano de ações da gestão municipal para melhorar a infraestrutura e as condições de mobilidade urbana em Assis Brasil.

Leia Também:  Prefeito Jerry Correia e deputado Afonso Fernandes fortalecem parcerias em prol da educação de Assis Brasil
Tudo Sobre Política II

Prefeito Tamir Sá discute com AMAC projetos de habitação, pavimentação e rampa de acesso

Publicados

33 minutos atrás

em

24 de outubro de 2025

Por

(Assessoria) – O Prefeito Tamir Sá (MDB) se reuniu com representantes da Associação de Municípios do Acre (AMAC) na última quarta-feira (22) em Rio Branco, juntamente com o chefe do setor de convênios, Sérgio Guedes, com o objetivo de ficar a pá do andamento de projetos que vão viabilizar obras importantes em Santa Rosa do Purus.

Dentre as pautas tratada por ambos, estão a construção de casas populares, pavimentação de ruas, e a construção da rampa de acesso ao rio purus, que vai facilitar o embarque e desembarque de mercadorias e da produção rural no porto do município.

“Fomos se inteirar sobre como estão os projetos para esses investimentos importantes em nossa cidade. Queremos dar celeridade a esta etapa para que essas obras ocorram o mais breve possível. Agradeço a AMAC pela ótima receptividade e pela parceria com a nossa gestão”, disse o prefeito.

Dentre as pautas tratada por ambos, estão a construção de casas populares, pavimentação de ruas, e a construção da rampa de acesso ao rio purus, que vai facilitar o embarque e desembarque de mercadorias e da produção rural no porto do município.

Leia Também:  Prefeito Zequinha Lima e Governo do Estado asfaltaram 7 ruas no município de Cruzeiro do Sul

“Fomos se inteirar sobre como estão os projetos para esses investimentos importantes em nossa cidade. Queremos dar celeridade a esta etapa para que essas obras ocorram o mais breve possível. Agradeço a AMAC pela ótima receptividade e pela parceria com a nossa gestão”, disse o prefeito.

