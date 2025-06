Prefeito Jerry Correia visita Ramal do Museu e reafirma compromisso com obras e agricultura local

Assis Brasil (AC) – O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, aproveitou o feriado para visitar o Ramal do Museu e ouvir as demandas dos moradores para melhorar as condições de infraestrutura e fortalecer a agricultura naquela região. A agenda contou com a presença do presidente da Câmara, vereador Wendell Marques, dos vereadores Gilsandro Castro e Jurandir Araújo, e do secretário municipal de Agricultura, José Ferreira.

A reunião foi marcada por entusiasmo e diálogo direto com a comunidade, que apresentou sugestões e contribuições para melhorar a vida de quem vive e trabalha no Ramal do Museu. Na oportunidade, ficou firmada uma parceria entre o poder público e a população para garantir a recuperação e manutenção do ramal, além de implementar ações para aumentar a produção agrícola local.

“Estamos juntos da população com trabalho, compromisso e união para transformar a realidade do Ramal do Museu e melhorar cada vez mais a vida de quem vive e trabalha nesta região tão importante para o município de Assis Brasil”, destacou o prefeito Jerry Correia.

A Prefeitura reafirma seu compromisso de continuar fortalecendo a infraestrutura rural e promovendo a agricultura familiar para garantir desenvolvimento sustentável e qualidade de vida às comunidades rurais.