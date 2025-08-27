Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito Jerry Correia visita galpão do café e destaca fortalecimento da produção em Assis Brasil

A gestão municipal reafirma o compromisso de seguir apoiando os cafeicultores e fortalecendo cada vez mais essa cadeia produtiva em Assis Brasil.

27 de agosto de 2025

O prefeito Jerry Correia esteve no Galpão do Café, localizado no Polo Industrial de Assis Brasil e administrado pela Coopaeb, presidida pelo senhor José de Araújo, também presidente da Cooperacre.

Durante a visita, o prefeito acompanhou os serviços de beneficiamento do café, processo que garante mais qualidade e valor ao produto local. Com o apoio da Prefeitura, em parceria com a cooperativa, os produtores têm acesso a equipamentos como secador e peladeira, que permitem transformar o café colhido em um produto pronto para a comercialização.

Segundo informações da Coopaeb, apenas nesta safra já foram beneficiadas cerca de 1.200 sacas de café no galpão. O resultado representa uma conquista para o município, que tem visto o café se consolidar como importante fonte de renda para as famílias da zona rural.

O prefeito Jerry ressaltou que, quando assumiu a gestão, o cultivo do café ainda era incipiente. Desde então, a Prefeitura tem investido na doação de mudas, adubo, assistência técnica, escoamento da produção e agora em infraestrutura de beneficiamento.

“Estamos muito felizes em ver que hoje o café já é realidade em Assis Brasil. Esse é o resultado de um trabalho iniciado lá atrás, com incentivo direto aos produtores. Agora, muitos deles estão conquistando renda e melhor qualidade de vida com a cafeicultura”, destacou o prefeito.

A gestão municipal reafirma o compromisso de seguir apoiando os cafeicultores e fortalecendo cada vez mais essa cadeia produtiva em Assis Brasil.

Prefeito Jerry Correia recebe secretário de Estado da Habitação para tratar da construção de moradias em Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete o secretário de Estado da Habitação, Egleuson Santiago, para tratar sobre a construção de novas moradias em Assis Brasil.

O encontro reforça a parceria entre município, Estado e Governo Federal no enfrentamento do déficit habitacional. Até o momento, a gestão municipal já garantiu a construção de 97 unidades habitacionais, fruto dessa união de esforços.

Durante a reunião, o prefeito destacou a importância da continuidade desse trabalho.

“Nossa prioridade é assegurar moradia digna para as famílias de Assis Brasil. Já conseguimos viabilizar 97 unidades habitacionais em parceria com o Governo Federal, o Governo do Estado e a Prefeitura, e vamos seguir buscando”, afirmou o prefeito Jerry Correia.

A Prefeitura de Assis Brasil segue comprometida em trabalhar para que cada vez mais famílias tenham acesso ao direito fundamental à moradia, garantindo dignidade e qualidade de vida para a população.

