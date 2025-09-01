Prefeito Jerry Correia visita família no ramal São Francisco e celebra chegada da energia elétrica

O prefeito Jerry Correia esteve na comunidade São Francisco para celebrar junto com a comunidade a chegada da energia elétrica à propriedade do senhor Francisco e da dona Edivanda. Após anos de espera, a família finalmente foi contemplada pelo Programa Luz Para Todos, realizando o sonho de ter energia em casa.

A conquista só foi possível porque a Prefeitura de Assis Brasil abriu o ramal até a propriedade, garantindo o acesso e possibilitando que a rede elétrica chegasse ao local.

Emocionado, o senhor Francisco contou que sempre manteve a fé de que um dia a energia chegaria, mesmo quando algumas pessoas diziam o contrário. Ele também lembrou das dificuldades enfrentadas: “Para conseguir água, era preciso carregar no braço, porque sem energia não havia como usar bomba”, relatou.

Além do prefeito, esteve presente o vereador Jurandir Araújo, que tem sido um parceiro constante na luta para que as comunidades de Assis Brasil sejam atendidas pela Energisa e contempladas com o benefício da energia elétrica.

O prefeito Jerry Correia destacou a importância da obra: “Era impossível chegar até aqui, pois não existia ramal. Nossa gestão garantiu o acesso e, junto com outras instituições, lutamos para que a localidade fosse contemplada com esse benefício tão essencial”, afirmou.

Durante a visita, a família recebeu as autoridades e a comunidade com um almoço especial em forma de agradecimento, reforçando o laço de carinho e confiança com a gestão municipal.

A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando com Trabalho, Compromisso e União, levando dignidade e melhorias para todas as comunidades, garantindo que cada família tenha acesso a serviços e direitos fundamentais.