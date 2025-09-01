Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito Jerry Correia visita família no ramal São Francisco e celebra chegada da energia elétrica

1 de setembro de 2025

O prefeito Jerry Correia esteve na comunidade São Francisco para celebrar junto com a comunidade a chegada da energia elétrica à propriedade do senhor Francisco e da dona Edivanda. Após anos de espera, a família finalmente foi contemplada pelo Programa Luz Para Todos, realizando o sonho de ter energia em casa.

A conquista só foi possível porque a Prefeitura de Assis Brasil abriu o ramal até a propriedade, garantindo o acesso e possibilitando que a rede elétrica chegasse ao local.

Emocionado, o senhor Francisco contou que sempre manteve a fé de que um dia a energia chegaria, mesmo quando algumas pessoas diziam o contrário. Ele também lembrou das dificuldades enfrentadas: “Para conseguir água, era preciso carregar no braço, porque sem energia não havia como usar bomba”, relatou.

Além do prefeito, esteve presente o vereador Jurandir Araújo, que tem sido um parceiro constante na luta para que as comunidades de Assis Brasil sejam atendidas pela Energisa e contempladas com o benefício da energia elétrica.

O prefeito Jerry Correia destacou a importância da obra: “Era impossível chegar até aqui, pois não existia ramal. Nossa gestão garantiu o acesso e, junto com outras instituições, lutamos para que a localidade fosse contemplada com esse benefício tão essencial”, afirmou.

Leia Também:  Deputado Calegário participa de solenidade para assinatura de termo da Força Tarefa/Acre

Durante a visita, a família recebeu as autoridades e a comunidade com um almoço especial em forma de agradecimento, reforçando o laço de carinho e confiança com a gestão municipal.

A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando com Trabalho, Compromisso e União, levando dignidade e melhorias para todas as comunidades, garantindo que cada família tenha acesso a serviços e direitos fundamentais.

Zequinha Lima dá ordem de serviço para asfaltamento da Travessa Humberto Grandidier, no Bairro São Salvador

2 dias atrás

30 de agosto de 2025

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul em parceria com o Governo do Estado do Acre vai asfaltar 350 metros da Travessa Humberto Grandidier,no Bairro São Salvador, próximo ao Rancho Vó Isaura. O prefeito Zequinha Lima assinou nesta sexta-feira, 29, a Ordem de Serviço para a pavimentação asfáltica.

Com investimento de R$ 500 mil, a prefeitura vai fazer a ampliação da rede de água, drenagem, terraplanagem, asfaltamento e colocação do meio fio.

O servidor público Sergiano Pinheiro disse que o asfaltamento da rua é um sonho para os moradores e que a valorização dos imóveis é imensurável.

“Hoje vamos estar realizando nosso sonho que é o asfaltamento da nossa rua que vai trazer dignidade e valorização para nossos imóveis. Hoje nossa palavra é gratidão ao prefeito Zequinha Lima”, pontuou.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro São Salvador, Lucenildo Santos, destacou a importância da prefeitura atender as demandas da comunidade.

“Isso vai atender à necessidade aqui dessa rua para esses moradores que comparam essas casas aqui com esse projeto de um dia andar no asfalto. E hoje a gente tem a felicidade de receber o prefeito aqui junto com a comunidade para assinar a Ordem de Serviço do asfaltamento”, cita.

Leia Também:  Jailson Amorim participa de reunião com Incra e produtores rurais para Avançar na Regularização Fundiária

Zequinha Lima destacou que a ação garante cidadania serão asfaltada 30 ruas do município para tirar as pessoas do isolamento.

“Hoje estamos aqui reunidos com vocês com muita alegria para anunciar que amanhã as máquinas estarão aqui para iniciar o asfaltamento desta rua, tirando assim todos vocês do isolamento. Este é um compromisso, junto com nosso governador de asfaltar mais de 30 ruas em Cruzeiro do Sul neste ano. Ou seja, nós vamos tirar 30 ruas da lama, tirar muitas pessoas do isolamento e isso é levar a cidadania para as pessoas, porque quando a gente leva o asfalto, a gente leva a água, o meu fio, a drenagem, a gente leva a esperança para as pessoas. Nós vamos asfaltar quase que 8 quilômetros de ruas aqui em Cruzeiro do Sul, em parceria com o governo do estado, ” concluiu Zequinha Lima.

