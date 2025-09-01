Tudo Sobre Política II
Prefeito Jerry Correia visita família no ramal São Francisco e celebra chegada da energia elétrica
Tudo Sobre Política II
O prefeito Jerry Correia esteve na comunidade São Francisco para celebrar junto com a comunidade a chegada da energia elétrica à propriedade do senhor Francisco e da dona Edivanda. Após anos de espera, a família finalmente foi contemplada pelo Programa Luz Para Todos, realizando o sonho de ter energia em casa.
A conquista só foi possível porque a Prefeitura de Assis Brasil abriu o ramal até a propriedade, garantindo o acesso e possibilitando que a rede elétrica chegasse ao local.
Emocionado, o senhor Francisco contou que sempre manteve a fé de que um dia a energia chegaria, mesmo quando algumas pessoas diziam o contrário. Ele também lembrou das dificuldades enfrentadas: “Para conseguir água, era preciso carregar no braço, porque sem energia não havia como usar bomba”, relatou.
Além do prefeito, esteve presente o vereador Jurandir Araújo, que tem sido um parceiro constante na luta para que as comunidades de Assis Brasil sejam atendidas pela Energisa e contempladas com o benefício da energia elétrica.
O prefeito Jerry Correia destacou a importância da obra: “Era impossível chegar até aqui, pois não existia ramal. Nossa gestão garantiu o acesso e, junto com outras instituições, lutamos para que a localidade fosse contemplada com esse benefício tão essencial”, afirmou.
Durante a visita, a família recebeu as autoridades e a comunidade com um almoço especial em forma de agradecimento, reforçando o laço de carinho e confiança com a gestão municipal.
A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando com Trabalho, Compromisso e União, levando dignidade e melhorias para todas as comunidades, garantindo que cada família tenha acesso a serviços e direitos fundamentais.
Tudo Sobre Política II
Zequinha Lima dá ordem de serviço para asfaltamento da Travessa Humberto Grandidier, no Bairro São Salvador
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul em parceria com o Governo do Estado do Acre vai asfaltar 350 metros da Travessa Humberto Grandidier,no Bairro São Salvador, próximo ao Rancho Vó Isaura. O prefeito Zequinha Lima assinou nesta sexta-feira, 29, a Ordem de Serviço para a pavimentação asfáltica.
Com investimento de R$ 500 mil, a prefeitura vai fazer a ampliação da rede de água, drenagem, terraplanagem, asfaltamento e colocação do meio fio.
O servidor público Sergiano Pinheiro disse que o asfaltamento da rua é um sonho para os moradores e que a valorização dos imóveis é imensurável.
“Hoje vamos estar realizando nosso sonho que é o asfaltamento da nossa rua que vai trazer dignidade e valorização para nossos imóveis. Hoje nossa palavra é gratidão ao prefeito Zequinha Lima”, pontuou.
O presidente da Associação de Moradores do Bairro São Salvador, Lucenildo Santos, destacou a importância da prefeitura atender as demandas da comunidade.
“Isso vai atender à necessidade aqui dessa rua para esses moradores que comparam essas casas aqui com esse projeto de um dia andar no asfalto. E hoje a gente tem a felicidade de receber o prefeito aqui junto com a comunidade para assinar a Ordem de Serviço do asfaltamento”, cita.
Zequinha Lima destacou que a ação garante cidadania serão asfaltada 30 ruas do município para tirar as pessoas do isolamento.
“Hoje estamos aqui reunidos com vocês com muita alegria para anunciar que amanhã as máquinas estarão aqui para iniciar o asfaltamento desta rua, tirando assim todos vocês do isolamento. Este é um compromisso, junto com nosso governador de asfaltar mais de 30 ruas em Cruzeiro do Sul neste ano. Ou seja, nós vamos tirar 30 ruas da lama, tirar muitas pessoas do isolamento e isso é levar a cidadania para as pessoas, porque quando a gente leva o asfalto, a gente leva a água, o meu fio, a drenagem, a gente leva a esperança para as pessoas. Nós vamos asfaltar quase que 8 quilômetros de ruas aqui em Cruzeiro do Sul, em parceria com o governo do estado, ” concluiu Zequinha Lima.
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
Com show encontro de motociclistas, Brasiléia celebra a 2ª edição do Moto Rock e reforça título de Capital do Rock
No governo de Gladson Cameli, Acre despenca para a 26ª posição no ranking nacional e enfrenta o maior caos educacional de sua história
Prefeito Jerry Correia visita família no ramal São Francisco e celebra chegada da energia elétrica
Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Futebol de Campo na comunidade Belo Monte
POLÍTICA
Thor Dantas rebate o senador bolsonarista Márcio Bittar e alerta: “Misturar política com ciência foi o maior erro da pandemia”
Infectologista e professor de medicina desmonta falas do senador sobre cloroquina, ivermectina, máscaras e vacinas, e lembra que desinformação custou...
Escândalo na EXPOVALEPURUS: Denúncias de calote, fraude e importunação sexual marcam evento em Manoel Urbano
A realização da EXPOVALEPURUS, no município de Manoel Urbano, conduzida pelo pecuarista conhecido como Macarrão, ao lado de sua esposa...
Prefeito Bocalom falta com a verdade e apaga autoria de emendas: Mara Rocha desmente declarações sobre recursos do Mercado Elias Mansour
Mais uma vez, o prefeito de Rio Branco tenta reescrever a história, negando o papel de quem realmente recursos e...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)
Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...
Professores da rede municipal participam de formação sobre elaboração de itens em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta terça-feira uma formação...
CONCURSO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
ESPORTE
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
Foto: Ailton Júnior A Prefeitura de Brasileia realizou neste sábado (30), no Estádio José Guiomard dos Santos, a grande final...
Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Futebol de Campo na comunidade Belo Monte
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esporte, realizou a grande final do Campeonato Rural de Futebol...
Senador Alan Rick acompanha avanço das obras de revitalização da Vila Olímpica no município de Cruzeiro do Sul
Investimento de R$ 500 mil garante modernização da estrutura e permitirá o retorno da Escolinha de Futebol – Fotos: Gustavo...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Tribunal de Contas fiscaliza Pronto-Socorro para avaliar condições de atendimento à população
-
Política7 dias atrás
De goela abaixo: Vice-governadora Mailza Assis, supostamente, transforma entrega de kits sociais em palanque eleitoral no Acre
-
Política6 dias atrás
Vereador André Kamai denuncia clima de medo, coação e assédio moral na gestão Bocalom e cobra CPI na Câmara de Rio Branco
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Hanseníase: André Kamai reforça combate à desinformação e celebra visita do presidente Lula à Colônia Souza Araújo