Prefeito Jerry Correia segue agenda em Rio Branco tratando sobre habitação para Assis Brasil

Na primeira agenda o prefeito Jerry Correia esteve na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB), dando continuidade às tratativas sobre moradia iniciadas ainda na segunda-feira, durante reunião com o coronel Ricardo Brandão, secretário de Planejamento do Estado do Acre.

A construção de casas para quem mais precisa tem sido uma das principais metas da atual gestão municipal. Nesta nova reunião, o prefeito conversou com o secretário Egleson Santiago sobre a execução do projeto que prevê a construção de 30 unidades habitacionais em Assis Brasil, fruto de uma parceria entre o município e o Governo do Estado.

Além das moradias urbanas, o prefeito também destacou que há planos para construção de casas na zona rural, um projeto que será detalhado em breve. Segundo ele, o município se prepara para receber o secretário e sua equipe em Assis Brasil, que têm sido grandes parceiros no avanço dessas políticas públicas voltadas à garantia de moradia digna para as famílias mais vulneráveis.

“Nosso compromisso é com quem mais precisa. Garantir uma casa própria é garantir dignidade e qualidade de vida”, afirmou o prefeito Jerry Correia.