Prefeito Jerry Correia segue agenda em Rio Branco tratando sobre habitação para Assis Brasil
Na primeira agenda o prefeito Jerry Correia esteve na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB), dando continuidade às tratativas sobre moradia iniciadas ainda na segunda-feira, durante reunião com o coronel Ricardo Brandão, secretário de Planejamento do Estado do Acre.
A construção de casas para quem mais precisa tem sido uma das principais metas da atual gestão municipal. Nesta nova reunião, o prefeito conversou com o secretário Egleson Santiago sobre a execução do projeto que prevê a construção de 30 unidades habitacionais em Assis Brasil, fruto de uma parceria entre o município e o Governo do Estado.
Além das moradias urbanas, o prefeito também destacou que há planos para construção de casas na zona rural, um projeto que será detalhado em breve. Segundo ele, o município se prepara para receber o secretário e sua equipe em Assis Brasil, que têm sido grandes parceiros no avanço dessas políticas públicas voltadas à garantia de moradia digna para as famílias mais vulneráveis.
“Nosso compromisso é com quem mais precisa. Garantir uma casa própria é garantir dignidade e qualidade de vida”, afirmou o prefeito Jerry Correia.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera ponte da Olivença e segue com obras em outros pontos da cidade
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras e da Defesa Civil, está realizando trabalhos de recuperação da ponte da Comunidade Olivença. A ação faz parte das intervenções estruturais que estão sendo executadas desde o início da nova gestão do prefeito Zequinha Lima, para garantir mais segurança e mobilidade à população.
“A população depende diariamente dessa travessia para ter acesso à cidade. Essa é a quarta ponte recuperada nesta nova gestão do prefeito Zequinha Lima”, destacou o secretário municipal de Obras, Carlos Alves.
A Defesa Civil Municipal está atuando em parceria direta com a Secretaria de Obras, realizando os levantamentos e acompanhando as situações que exigem atenção especial. Segundo o coordenador da Defesa Civil, José Lima, o trabalho é integrado.
“O primeiro levantamento chega à Defesa Civil, que encaminha para as secretarias responsáveis, principalmente a de Obras. Hoje estamos com nossos servidores colaborando na recuperação da ponte, garantindo um tráfego mais seguro, especialmente neste período de chuvas. Quando há risco de desabamento ou outra situação de emergência, a população pode procurar diretamente a Defesa Civil ou acionar o Corpo de Bombeiros, que nos comunica para que possamos agir em conjunto”, explicou.
Outras frentes de serviço
Além da recuperação da ponte da Olivença, a Secretaria de Obras também está executando a construção de uma galeria de 13 metros na Rua Newton Prado, na divisa entre os bairros João Alves e Saboeiro. O serviço visa melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir alagamentos na região.
A secretaria também realiza uma operação tapa buracos nas principais avenidas da cidade. Na ação são utilizadas 14 toneladas de asfalto nas Avenidas Copacabana, Mâncio Lima e outras áreas de Cruzeiro do Sul.
