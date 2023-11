Prefeito Jerry Correia se solidariza com o prefeito Padeiro, pela agressão que sofreu na zona rural

Com o título “Um voo pela Literatura”, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Cultura lançou nesta segunda-feira, 06, o primeiro Festival Literário Cruzeirense, que acontecera entre hoje, dia 6 até o próximo sábado, dia 11, com inúmeras atividades sendo realizadas em vários espaços culturais do município.

Nesta segunda-feira, houve também a apresentação de vários escritores cruzeirenses que aproveitaram o momento para apresentar suas novas obras literárias. Como o professor Dr. João Carlos de Carvalho que enfatizou a grandeza desse momento.

“Estou participando do lançamento do Festival Literário de Cruzeiro do Sul e lançando meu oitavo livro. Dessa vez, mais um livro de poemas voltado para as novas doutrinas da juventude cibernética.” Destacou o professor da Universidade Federal do Acre.

O professor Marcelo Siqueira está lançando também mais uma obra literária e parte do cachê das vendas do livro que serão destinados ao tratamento de saúde da jornalista Rocheli Negreiros, como o mesmo explicou.

“Estou lançando mais uma obra literária, porque literatura também é saúde para a mente. O primeiro lote de vendas dessa obra, o cachê será totalmente doado para o tratamento da amiga Rocheli, que precisa fazer um duplo transplante de rins e pâncreas.”

Narcelio Generoso, lançou sua terceira obra e agradeceu a gestão municipal pelo apoio dado aos artistas cruzeirense.

“Temos que reconhecer o trabalho desenvolvido pelo secretário Aldemir e o prefeito Zequinha Lima junto ao segmento artístico de Cruzeiro do Sul. Hoje estou muito feliz em lançar minha terceira obra, dessa vez um livro de poesia”, pontuou Narcelio.

Lurdinha Lima, primeira dama de Cruzeiro do Sul também participou do evento e destacou a importância do crescimento artístico no município.

“Lindo esse evento organizado pela gestão do prefeito Zequinha Lima. A literatura é um mundo fantástico e precisamos incentivar nossas crianças a lerem cada vez mais”, ressaltou Lurdinha.

O vice-prefeito Henrique Afonso disse que esse evento só demonstra a quantidade de talentos artísticos em Cruzeiro do Sul.

“Nossa cidade é cheia de grandes talentos e hoje estamos lançando nosso primeiro festival Literário de Cruzeiro do Sul com lindas apresentações artísticas e grandes obras literárias sendo lançadas por grandes autores de nosso Cruzeiro do Sul”, disse Henrique Afonso.