Prefeito Jerry Correia se reúne com vereadores para discutir temas importantes para o município

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete os vereadores Wendel Marques, Francisco Moura, Jurandir Araújo, Veronice Neves e Gilson Boiadeiro para uma reunião de grande importância para o município.

Durante o encontro, foi discutida a Lei de Regulamentação do Serviço Temporário, um tema essencial para garantir a organização e transparência na contratação de profissionais para atender demandas emergenciais do município. Além disso, outros assuntos relevantes para o desenvolvimento da cidade foram debatidos, sempre com o objetivo de fortalecer as políticas públicas e melhorar a qualidade de vida da população.

O prefeito destacou a importância do diálogo entre o Executivo e o Legislativo para que Assis Brasil continue avançando. “Estamos sempre abertos ao diálogo e à construção coletiva de soluções para nossa cidade. O trabalho em parceria com a Câmara de Vereadores é fundamental para garantir que as decisões tomadas beneficiem diretamente nossa população”, afirmou Jerry Correia.

Além disso, Jerry reforçou seu compromisso em trabalhar de forma democrática, dialogando com todas as forças políticas e com os vereadores sem discriminação de partido, para que todos os temas relevantes para o município sejam debatidos de maneira justa e transparente.

A reunião reforça o compromisso da gestão municipal em atuar com transparência, responsabilidade e união, buscando sempre o melhor para os cidadãos de Assis Brasil.