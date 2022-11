Prefeito Jerry Correia se reúne com o superintendente do INCRA para tratar do projeto de construção de casas populares

Projeto de casas populares vai beneficiar famílias de baixa renda em Assis Brasil – Foto: Assessoria

Acompanhado pelas vereadoras Ana Claudia e Gilda Almeida, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia se reuniu nesta quinta-feira (17), em Rio Branco, com o superintendente do INCRA, Sérgio Antônio e com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Regional (SEDUR), Egleuson Araújo, com quem tratou do projeto para construção de casas populares.

Com o INCRA, o gestor tratou da regularização fundiária do terreno onde as unidades serão construídas. Na SEDUR, Jerry buscou assessoria para iniciar a elaboração do projeto.

A proposta é construir o primeiro conjunto de unidades habitacionais populares da tríplice fronteira, alcançando e beneficiando famílias que vivem abaixo da linha da pobreza.