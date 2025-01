Prefeito Jerry Correia se reúne com deputado Coronel Ulysses para tratar de melhorias para Assis Brasil

Por determinação do prefeito Sérgio Lopes, o setor de finanças efetuou na data de hoje dia 30, o pagamento da folha de todos os servidores municipais e cargos comissionados, com reajuste que chega a 16%, a prefeitura de Epitaciolândia coloca em circulação cerca de 3,5 milhões de reais, aquecendo a economia local e gerando emprego e renda.

Com o novo regime, que mudam de celetista para estatutário, os trabalhadores que fazem parte da folha terão um aumento significativo em seus vencimentos, além disso, professores receberam abono de férias.

Para professores, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de saúde e endemias, o reajuste segue de acordo com portaria normativa do governo federal, quem dita os valores do reajuste.