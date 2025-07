Prefeito Jerry Correia se reúne com comando da Polícia Militar para tratar da segurança no Festival de Praia 2025

A Prefeitura de Porto Walter realizou neste Domingo (06), uma comemoração especial para marcar a conclusão da reabertura do Ramal São Francisco, uma das principais vias de acesso para comunidades rurais da região. Após semanas de trabalho intenso das equipes da Secretaria de Obras, o ramal foi totalmente reaberto, garantindo melhores condições de tráfego, escoamento da produção rural e acesso a serviços essenciais.

Para celebrar o avanço, a gestão municipal promoveu um churrasco comunitário com música ao vivo e momentos de confraternização entre moradores, lideranças locais e servidores públicos. O prefeito destacou que a obra é mais um compromisso cumprido com a zona rural e reforçou o compromisso de continuar investindo na melhoria da infraestrutura dos ramais.

Durante a comemoração, o produtor rural José da Silva, falou sobre a importância da obra: “Antes era sofrimento pra sair com a produção. Agora, com o ramal aberto, a gente consegue levar nossos produtos com mais facilidade. Só temos a agradecer por essa conquista. O prefeito está de parabéns, destacou.

A Prefeitura segue atuando em outras linhas de serviços. Em breve, outros ramais receberão os serviços públicos da Secretaria de Obras.