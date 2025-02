Prefeito Jerry Correia reforça compromisso com a transparência em visita ao Tribunal de Contas

Na manhã desta quinta-feira, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve em Rio Branco para uma importante reunião no Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC). Acompanhado pelo procurador do município, Dr. Jordano, pelo contador Oseias, pela secretária de Finanças, Edilza, pela secretária de CPL, Odineia, e pela secretária interina de Administração, Jovana, o gestor municipal dialogou com a presidente do TCE, conselheira Dulce, e sua equipe técnica.

A reunião teve como objetivo fortalecer a parceria entre a gestão municipal e o Tribunal de Contas, garantindo que Assis Brasil siga rigorosamente as normas de transparência e responsabilidade fiscal. “Nosso compromisso é com a boa governança, a eficiência na gestão dos recursos públicos e o desenvolvimento de Assis Brasil. O diálogo com o Tribunal de Contas demonstra nossa seriedade e responsabilidade com a administração municipal”, destacou o prefeito Jerry Correia.

A gestão municipal tem trabalhado para assegurar que todos os processos administrativos e financeiros estejam dentro da legalidade, reforçando a confiança da população e dos órgãos de controle. O encontro reafirma o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil com a prestação de contas e a transparência na gestão pública.