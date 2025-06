Prefeito Jerry Correia recebe taxistas e vereadores para diálogo sobre melhorias na categoria

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete representantes da categoria de taxistas e os vereadores Jura Pacheco, Francisco Moura, Gilsandro Castro e Jurandir Araújo. O encontro teve como objetivo ouvir as reivindicações dos profissionais e discutir propostas para melhorar as condições de trabalho da categoria no município.

Durante a reunião, foram abordadas questões relacionadas à regularização, fiscalização e valorização dos serviços de transporte oferecidos pelos taxistas locais. O prefeito reafirmou seu compromisso com a categoria e destacou a importância do diálogo direto com os profissionais para construção de políticas públicas eficientes.

“Agradeço a presença de todos os taxistas, em especial ao diretor do sindicato, Valticlei, que tem sido uma importante liderança na busca por melhorias para a categoria. Tudo o que foi acordado hoje será cumprido, pois o nosso compromisso é com o respeito e o avanço para todos os trabalhadores do município”, afirmou o prefeito Jerry Correia.

A gestão municipal segue aberta ao diálogo com todas as categorias profissionais, reforçando a escuta ativa como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de Assis Brasil.