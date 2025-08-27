Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito Jerry Correia recebe secretário de Estado da Habitação para tratar da construção de moradias em Assis Brasil

Publicados

27 de agosto de 2025

Tudo Sobre Política II

O prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete o secretário de Estado da Habitação, Egleuson Santiago, para tratar sobre a construção de novas moradias em Assis Brasil.

O encontro reforça a parceria entre município, Estado e Governo Federal no enfrentamento do déficit habitacional. Até o momento, a gestão municipal já garantiu a construção de 97 unidades habitacionais, fruto dessa união de esforços.

Durante a reunião, o prefeito destacou a importância da continuidade desse trabalho.

“Nossa prioridade é assegurar moradia digna para as famílias de Assis Brasil. Já conseguimos viabilizar 97 unidades habitacionais em parceria com o Governo Federal, o Governo do Estado e a Prefeitura, e vamos seguir buscando”, afirmou o prefeito Jerry Correia.

A Prefeitura de Assis Brasil segue comprometida em trabalhar para que cada vez mais famílias tenham acesso ao direito fundamental à moradia, garantindo dignidade e qualidade de vida para a população.

Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza mudança no fluxo do trânsito durante as noites do Festival da Farinha

7 minutos atrás

27 de agosto de 2025

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade Urbana e Transporte, fez mudanças no perímetro onde acontece o 8° Festival da Farinha com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos no local.

O evento será realizado no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho, com início as 19 horas desta quarta-feira, 27, seguindo até sábado,30.

O Secretário de Trânsito e Transporte, Jonas Saraiva explica as mudanças vão melhor atender os condutores.

“O cidadão que vem da Santa Terezinha, Boca da Alemanha, aquela parte alta ali, ele vai virar à direita na rua da Escola Darcy Bezerra, vai pegar na segunda esquerda ali, passa na frente da granja do Dr. Luiz, desce e sobe, acessa ali o CRBIS, faz a rotatória do 61BIS e pega para a direita em direção ao complexo. Quem vem do centro é fluxo normal. Quem vai de toda essa parte baixa da cidade é fluxo normal”, enfatizou o Secretário de Trânsito e Transporte, Jonas Saraiva.

Leia Também:  Secretaria de Agricultura de Cruzeiro do Sul intensifica ações de mecanização agrícola

Veja o mapa:

