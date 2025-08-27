Prefeito Jerry Correia recebe secretário de Estado da Habitação para tratar da construção de moradias em Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete o secretário de Estado da Habitação, Egleuson Santiago, para tratar sobre a construção de novas moradias em Assis Brasil.

O encontro reforça a parceria entre município, Estado e Governo Federal no enfrentamento do déficit habitacional. Até o momento, a gestão municipal já garantiu a construção de 97 unidades habitacionais, fruto dessa união de esforços.

Durante a reunião, o prefeito destacou a importância da continuidade desse trabalho.

“Nossa prioridade é assegurar moradia digna para as famílias de Assis Brasil. Já conseguimos viabilizar 97 unidades habitacionais em parceria com o Governo Federal, o Governo do Estado e a Prefeitura, e vamos seguir buscando”, afirmou o prefeito Jerry Correia.

A Prefeitura de Assis Brasil segue comprometida em trabalhar para que cada vez mais famílias tenham acesso ao direito fundamental à moradia, garantindo dignidade e qualidade de vida para a população.