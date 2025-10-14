Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito Jerry Correia recebe representantes da Cooperativa Coocafé para discutir ações de apoio aos produtores rurais

Publicados

14 de outubro de 2025

Tudo Sobre Política II

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete, nesta terça-feira(14), representantes da Cooperativa Coocafé para dialogar sobre iniciativas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar no município.

Durante a reunião, foi discutida a possibilidade de ampliar o apoio aos produtores por meio de serviços de preparo de solo, como destoca e aradagens, fundamentais para a retomada e expansão das áreas produtivas. A Coocafé apresentou experiências desenvolvidas em outras regiões, indicando caminhos que podem ser adaptados à realidade local.

O prefeito destacou a importância da parceria com instituições que compartilham o compromisso com o desenvolvimento do campo:

“A Prefeitura está sempre aberta ao diálogo com quem tem disposição para somar. Nosso objetivo é garantir melhores condições de trabalho para o produtor rural e ampliar as oportunidades no setor”, afirmou Jerry Correia.

A gestão municipal seguirá avaliando as propostas apresentadas para viabilizar futuras ações conjuntas que beneficiem diretamente as famílias da zona rural.

Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Assis Brasil abre campanha Outubro Rosa com roda de conversa no CRAS

Publicados

4 horas atrás

em

14 de outubro de 2025

Por

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início à campanha Outubro Rosa com uma roda de conversa realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), reunindo mulheres atendidas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

O encontro teve como objetivo conscientizar sobre a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de fortalecer os vínculos entre as participantes. A programação contou com uma dinâmica interativa de acolhimento e integração, seguida por uma palestra educativa sobre prevenção, sinais de alerta e cuidados com a saúde da mulher.

O momento foi encerrado com um lanche coletivo, proporcionando convivência, comunhão e troca de experiências.

