Prefeito Jerry Correia recebe representantes da Cooperativa Coocafé para discutir ações de apoio aos produtores rurais

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete, nesta terça-feira(14), representantes da Cooperativa Coocafé para dialogar sobre iniciativas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar no município.

Durante a reunião, foi discutida a possibilidade de ampliar o apoio aos produtores por meio de serviços de preparo de solo, como destoca e aradagens, fundamentais para a retomada e expansão das áreas produtivas. A Coocafé apresentou experiências desenvolvidas em outras regiões, indicando caminhos que podem ser adaptados à realidade local.

O prefeito destacou a importância da parceria com instituições que compartilham o compromisso com o desenvolvimento do campo:

“A Prefeitura está sempre aberta ao diálogo com quem tem disposição para somar. Nosso objetivo é garantir melhores condições de trabalho para o produtor rural e ampliar as oportunidades no setor”, afirmou Jerry Correia.

A gestão municipal seguirá avaliando as propostas apresentadas para viabilizar futuras ações conjuntas que beneficiem diretamente as famílias da zona rural.