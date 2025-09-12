Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito Jerry Correia recebe produtores de café de Assis Brasil premiados no Qualicafé

Publicados

12 de setembro de 2025

Tudo Sobre Política II

O prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete dois produtores de Assis Brasil que se destacaram no Qualicafé 2025, concurso promovido pelo Governo do Estado por meio da SEAGRI. Os produtores Francisco das Chagas e Valderi da Silva estão entre os 15 melhores cafés do Acre, levando o nome de Assis Brasil para todo o estado.

A reunião contou com a presença do presidente da Câmara, Wendell Marques, dos vereadores Jurandir Araújo e Gilson Boiadeiro, além do representante do Emater, Marquinhos, e do gerente da SEAGRI em Assis Brasil, Wilker.

Durante o encontro, o prefeito parabenizou os produtores pelo reconhecimento e destacou que este resultado é fruto de um trabalho iniciado ainda em 2021, quando à frente da Secretaria de Agricultura estava o então secretário Valdemir, lembrado e agradecido pelo incentivo dado à cadeia produtiva do café.

“Esse resultado mostra que acreditar na produção de café em Assis Brasil foi o caminho certo. Desde o início da nossa gestão, já doamos milhares de mudas de café e adubos, além de garantir assistência técnica e apoio aos agricultores. Hoje vemos nossos produtores colhendo os frutos desse investimento”, afirmou o prefeito.

Leia Também:  Vereador de Rodrigues Alves, Tiago Matos, realiza sessão solene e homenageia os Idosos do CCI

O prefeito reforçou ainda que este é apenas o começo e que a gestão, junto aos vereadores, continuará investindo no fortalecimento da cadeia do café, gerando mais emprego e renda para as famílias do município.

Os agricultores agradeceram o apoio recebido da Prefeitura, destacando a importância da doação de mudas, do acompanhamento técnico e de todo o suporte que possibilitou alcançar esse patamar de qualidade na produção.

COMENTE ABAIXO:
