Prefeito Jerry Correia recebe presidente do Deracre para tratar de soluções e reforma da ponte do Poço da Balsa
Na manhã desta quinta-feira(28), o prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete a presidente do Deracre (Departamento de Estradas de Rodagem do Acre), acompanhada de sua equipe técnica, para discutir soluções e a reforma da ponte do Poço da Balsa, importante via de acesso para moradores da zona rural de Assis Brasil.
O encontro contou com a presença do vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Reginaldo Martins, do secretário de Infraestrutura Rural, Zé do Posto, do vereador Gilson Boiadeiro, além de representantes do ramal diretamente beneficiados pela obra.
Durante a reunião, foram debatidas as principais demandas da comunidade, os desafios de infraestrutura e as medidas que deverão ser tomadas em parceria entre Estado e Município para garantir a recuperação da ponte, que é fundamental para o escoamento da produção e a mobilidade das famílias da região.
O prefeito Jerry Correia destacou a importância da união de esforços para resolver o problema:
“A ponte do Poço da Balsa é vital para os moradores do ramal e para toda a economia local. Estamos trabalhando junto ao governo do Estado, através do Deracre, para encontrar a melhor solução e garantir uma obra de qualidade que traga segurança e tranquilidade para a nossa população.”
A equipe do Deracre se comprometeu a realizar um levantamento técnico no local, a fim de definir o plano de ação para a reforma da ponte.
Prefeito Jerry Correia recebe convite oficial e confirma participação de Assis Brasil na ExpoXapuri 2025
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete a visita do prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, e do prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia.
Durante o encontro, o prefeito Maxsuel entregou pessoalmente o convite oficial para a participação de Assis Brasil na ExpoXapuri 2025, que acontecerá nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro. Além da programação oficial do evento, Jerry também recebeu um kit simbólico contendo boné, camisa e copo personalizados com a identidade visual da feira.
A ExpoXapuri é uma das maiores feiras agropecuárias do Acre, reunindo produtores rurais, empresários, artesãos e empreendedores de diversas áreas, além de shows e atividades culturais. Para o prefeito Jerry Correia, o convite representa a integração entre os municípios do Alto Acre e reforça a importância de fortalecer a economia e a cultura regional.
“É uma alegria receber o convite para a ExpoXapuri. Eventos como esse movimentam a economia local, valorizam os produtores e fortalecem nossa identidade regional. Nosso apoio é total a iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do Acre”, destacou o prefeito.
A Prefeitura de Assis Brasil agradece o convite e reafirma seu compromisso em apoiar ações que incentivem o desenvolvimento econômico, cultural e social da região, em parceria com os municípios vizinhos.
