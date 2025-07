Prefeito Jerry Correia recebe organização do Miss Universe Acre para tratar sobre etapa municipal em Assis Brasil

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social, realizou a 12ª Conferência Nacional de Assistência Social – Etapa Municipal, reunindo representantes da gestão, trabalhadores do setor, usuários dos serviços e membros da sociedade civil para discutir os rumos da política de assistência social no município.

Em nome do prefeito Jerry Correia Marinho e da secretária Ana Cláudia Gonçalves, todos os participantes foram calorosamente recepcionados, reforçando o compromisso da gestão municipal com a construção de políticas públicas que garantam dignidade, proteção e inclusão social para a população.

Com o tema “20 anos do SUAS:

Construção, Proteção Social e Resistência”, a conferência teve como objetivo avaliar os avanços, desafios e perspectivas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que completa duas décadas de existência.

Durante o evento, foram discutidos cinco eixos temáticos:

Universalização do acesso aos serviços com equidade e respeito à diversidade; Aperfeiçoamento da gestão e valorização dos trabalhadores; Integração de benefícios e serviços para ampliar a inclusão social; Fortalecimento da gestão democrática e da transparência; 5.Garantia de um financiamento público sustentável e equitativo.

A conferência contou com a presença da presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Rejany Oliveira, que conduziu os trabalhos com seriedade e compromisso, reforçando o papel do conselho na formulação e fiscalização das políticas públicas de assistência. Também estiveram presentes o vereador

Jura Pacheco, representando o Poder Legislativo, e Socorro Lima, representante do Conselho Estadual de Assistência Social do Acre, que trouxe importantes reflexões sobre a atuação do SUAS em âmbito estadual.

Para o prefeito Jerry Correia, o momento é de escuta e construção coletiva: “Essa conferência representa a voz do nosso povo e a oportunidade de fortalecer ainda mais as ações da assistência social em Assis Brasil.

Estamos trabalhando para garantir que os direitos sociais cheguem a todos os cantos do município.” A secretária Ana Cláudia destacou a importância da participação popular:

“Esse é um espaço onde a população pode expressar suas demandas, propor melhorias e ajudar a construir políticas públicas mais eficazes e humanizadas.”

A Prefeitura de Assis Brasil segue empenhada em fortalecer o SUAS no município, investindo em diálogo, participação social e ações concretas que promovam a equidade, o respeito à diversidade e a inclusão de todos os cidadãos.