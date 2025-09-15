Tudo Sobre Política II
Prefeito Jerry Correia recebe moradores para discutir melhorias no Ramal do Recife, em Assis Brasil
O prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete moradores do Ramal do Recife para tratar das melhorias que serão realizadas na entrada do ramal.
Está previsto um aterro em cerca de 3 km, com o objetivo de melhorar o acesso e as condições de vida das famílias que vivem na região.
O prefeito agradeceu a participação dos vereadores Jurandir Araújo e Jura Pacheco, que ajudaram a mobilizar a comunidade para a reunião.
“É muito importante contar com o apoio da comunidade para que possamos avançar juntos na melhoria dos acessos e da qualidade de vida em Assis Brasil”, destacou Jerry Correia.
A ação reforça o compromisso da Prefeitura com o diálogo e com o desenvolvimento das áreas rurais do município.
Prefeito Zequinha Lima vai inaugurar Terminal Rodoviário no aniversário de Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul intensificou as obras no Terminal Rodoviário para entregar as instalações em funcionamento no dia do aniversário do município, no próximo dia 28. Na manhã desta segunda-feira, 15, o prefeito Zequinha Lima esteve no local, na Estrada da Variante, acompanhando o serviço junto com secretários.
A Rodoviária contará com sete boxes comerciais, cinco para lojas de conveniência, um para lanchonete, dois guichês de atendimento, além de três baias para ônibus e área destinada ao estacionamento do público em geral. Um espaço será ocupado pela Secretaria Municipal de Trânsito.
O convênio inicial com o Ministério das Cidades, com recursos da ex deputada federal Jessica Sales, era de R$ 900 mil, valor suficiente apenas para a construção do prédio. Mas os acessos, a rotatória, o pátio e o estacionamento, não estavam contempladas. Para garantir essas estruturas, a Prefeitura investiu R$ 2 milhões em serviços de aterramento da área e R$ 186 mil na reforma do prédio devido ao estado de deterioração em que a estrutura foi encontrada. As intervenções foram necessárias para que outros convênios em andamento não fossem comprometidos.
“Das sete obras que nós recebemos por acabar, a rodoviária é uma delas. Esse projeto realmente deu muito trabalho, mas graças a Deus estamos concluindo o serviço de terraplanagem, preparando o estacionamento e realizando ajustes internos para que, no dia 28 de setembro, possamos entregar a rodoviária à comunidade”, afirmou o prefeito Zequinha Lima.
Governo do Brasil lança sistema inédito de monitoramento diário de toda a cobertura de terra da Amazônia
Filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, é escolhido para representar o Brasil no Oscar
Mais de 600 pescadores de Cruzeiro do Sul recebem nova carteira de identidade com apoio do deputado Nicolau Júnior
I Semana Cultural Andina é sucesso de vendas e público em Rio Branco; Gonzaga promete evento ainda maior em 2026
POLÍTICA
Ministro Luiz Marinho e Jorge Viana participam da abertura da etapa estadual da II Conferência Nacional do Trabalho em Rio Branco
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estará em Rio Branco nesta terça-feira (16) para participar da abertura da...
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
