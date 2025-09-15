Prefeito Jerry Correia recebe moradores para discutir melhorias no Ramal do Recife, em Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete moradores do Ramal do Recife para tratar das melhorias que serão realizadas na entrada do ramal.

Está previsto um aterro em cerca de 3 km, com o objetivo de melhorar o acesso e as condições de vida das famílias que vivem na região.

O prefeito agradeceu a participação dos vereadores Jurandir Araújo e Jura Pacheco, que ajudaram a mobilizar a comunidade para a reunião.

“É muito importante contar com o apoio da comunidade para que possamos avançar juntos na melhoria dos acessos e da qualidade de vida em Assis Brasil”, destacou Jerry Correia.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura com o diálogo e com o desenvolvimento das áreas rurais do município.