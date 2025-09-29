Tudo Sobre Política II
Prefeito Jerry Correia recebe jornalistas peruanos e divulga oficialmente a 1ª Expo Fronteira
Neste domingo (29), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu cerca de 70 jornalistas vindos de diversas regiões do Peru, que participaram de uma conferência internacional de comunicação realizada na região da tríplice fronteira (Brasil, Peru e Bolívia).
Como parte da programação, foi realizada uma coletiva de imprensa especial para apresentar e promover a 1ª Expo Fronteira 2025, evento histórico que irá fortalecer o turismo, a economia local e a integração internacional.
Para ampliar o alcance da divulgação, o prefeito convidou o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal, que participou da coletiva apresentando as principais ações da secretaria, especialmente aquelas voltadas ao relacionamento institucional entre Brasil, Peru e Bolívia. O secretário também destacou o apoio do Governo do Estado na realização da feira.
Ao final da coletiva, a comitiva de jornalistas peruanos visitou a área onde será realizada a Expo Fronteira, acompanhada pelo prefeito Jerry Correia e pelo secretário Assurbanípal. No local, puderam conhecer a estrutura que está sendo preparada e os espaços destinados aos expositores, atrações culturais e atividades econômicas do evento.
A presença da imprensa peruana representa uma oportunidade estratégica para promover o evento em nível internacional, alcançando veículos de comunicação de todo o território peruano.
O prefeito Jerry Correia ressaltou a importância da integração entre os países vizinhos:
“Assis Brasil tem uma posição única na fronteira, e a Expo Fronteira nasce com esse espírito de união. Receber jornalistas do Peru e apresentar nossa feira é fortalecer parcerias e valorizar nossa cultura, economia e potencial turístico”.
A agenda marcou um passo decisivo para consolidar a Expo Fronteira como um evento de grande impacto regional e internacional, reforçando os laços entre os povos da Amazônia trinacional.
Carlinhos do Pelado parabeniza produtoras acreanas que estão na Itália divulgando café produzido em Brasiléia
O prefeito Carlinhos do Pelado usou as redes sociais para enelceter e parabenizar as produtoras Keyti Kety e Antonia kurzvski que estão em Lavazza ( Turin-Italia), na maior importadora de café do mundo, em busca de parceira para avaliação dos componentes químicos do nosso café.
Keyti e Antônia tem percorrido o mundo divulgando a qualidade do café produzido em Brasiléia. Em 2024, as duas produtoras foram classificadas como top 20 deste Concurso 2024… agora estas produtoras de Brasileia no Concurso Florada Premiada Promovido pela empresa 3 corações.
Brasiléia tem se destacado no apoio técnico e incentivo aos produtores da região, principalmente na produção de café que tem crescido no município. Em sua postagem o gestor de Brasiléia parabenizou Keyti e Antônia, pelo feito maravilhoso de apresentar para o mundo, um dos produtos mais consumidos no planeta que é o café e ganhando destaque por onde passa com a qualidade do café produzido em Brasiléia.
“Parabéns às amigas e produtoras rurais Keyti Kety e Antônia Lima, apresentando em Turin – Itália, o café produzido com muito amor aqui na nossa região”, postou o prefeito.
As produtoras de Brasiléia estão na Itália na companhia de Rina Suarez, coordenadora de agronegócio do Sebrae no Acre e do secretário Secretaria de Agricultura do Acre (Seagri), José Luis Tchê.
Quem são as nossas produtoras que estão na Itália?
Keyti Kety Espíndola Souza da Silva mora no km 84 – Ramal Santa Luzia, produtora da marca Raízes da Floresta e liderança comunitária na Resex Chico Mendes, está em Turim, Itália numa missão internacional junto ao secretário de Agricultura do Estado Luiz Tchê em parceria com o SEBRAE-Acre, na pessoa de Rina Suarez, na intenção de apresentar a Europa o café Robusta Amazônico Acreano, um café que em missões nacionais já foi identificado como um dos top 20 ano passado no Concurso Florada Premiada Promovido pela empresa 3 corações.
As produtoras de Brasileia estão na Itália divulgando esse café da tríplice fronteira.
Na visão de Keyti, o Acre e, sobretudo Brasiléia tem que aproveitar essas oportunidades para mostrar o que de melhor é produzido na região. “Esse evento é extremamente importante, pois apresentamos o que fazemos de melhor e construímos pontes para exportações e tornar conhecido um produto Amazônico, estivemos no consulado, conhecemos um porto seco que viabilizará a exportação/ importação, Palácio do comércio, escola técnica com curso de barista, cooperativa para idealização de modelo cooperativista e modelo individual”, comentou.
Para Keyti, os produtores precisam confiar mais em seus potenciais. “ Tudo é possível, independente do que você tem como acesso ou não das tecnologias no manejo da lavoura, acredite e aprenda a conhecer o que você está produzindo, conheça seu café gosto de uma frase em particular, em movimento mudamos o mundo, em particular o nosso mundo. Eu saio dessa missão com uma frase de albert ainstein “uma mente que se abre a uma nova ideia essa jamais voltará ao seu tamanho original”, disse ela.
Antonia Lima kurzvski dos Santos, reside na colônia Sítio Paraná da cidade de Brasileia Acre, já teve seu café premiado como melhor café do Alto Acre e também ganhei o prêmio de melhor café regional no florada premiada, na semana internacional do café em Belo Horizonte organizada pelas três corações.
Na Itália participa do evento internacional em parceria da Secretaria Estadual de Agricultura e Sebrae-Acre,que tem como principal foco apresentar o café do Acre para o mundo e promover parcerias para nós produtores. Através desses contatos, portas se abrem para os produtores de todo o estado e segundo ela, para os produtores de Brasileia é um passo enorme na divulgação de nossos cafés, a certeza que o trabalho duro e a dedicação sempre abrirão possibilidades.
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Deputada Socorro Neri reforça compromisso com as APAEs do Acre em café da manhã em Cruzeiro do Sul
Em jogo mesquinho, Bocalom põe politicagem acima da saúde pública e coloca em risco emenda da ex-deputada Mara Rocha destinada para a obra do CAPS Infantil
O colapso do Pronto Socorro de Rio Branco é o retrato da incompetência e do abandono do governo Gladson Cameli
Jorge Viana faz história ao trazer 25 compradores internacionais de 18 países para o Acre no programa Exporta Mais Amazônia
POLÍTICA
Em jogo mesquinho, Bocalom põe politicagem acima da saúde pública e coloca em risco emenda da ex-deputada Mara Rocha destinada para a obra do CAPS Infantil
A Prefeitura de Rio Branco, sob a gestão do prefeito Tião Bocalom, está mais uma vez colocando interesses políticos acima...
Presidente da Coopercafé, Jonas Lima, destaca importância do Exporta Mais Amazônia na abertura de novos mercados internacionais para o café acreano
Jonas Lima, participa do Seminário Exporta Mais Amazônia 2025 em Rio Branco – Foto Alemão Monteiro O presidente da Cooperativa...
Ao lado de Jorge Viana, o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participa da abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira, em Xapuri
Márcio Alecio, prestigia abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participou...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Assessoria – Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza passeio de bicicleta e Corrida Amigos da Saúde com premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste domingo, 28, aniversário de 121 do município,a 1° Corrida de...
Corrida Setembro Verde e Amarelo encerra programação especial no município de Epitaciolândia
Na noite deste sábado, 27, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias de Educação e Saúde, realizou a Corrida...
