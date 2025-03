Prefeito Jerry Correia recebe equipe do DERACRE para tratar de problemas estruturais em Assis Brasil

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Instituto Federal do Acre -IFAC, abriu nesta terça-feira, 11, as inscrições para os cursos do programa Mulheres Mil 2025, uma iniciativa voltada para a formação profissional de mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família. As inscrições poderão ser feitas até o dia no novo prédio do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS,localizado na Rua Rui Barbosa, antiga sede da Semulher,no centro da cidade e no prédio do CREAS, no bairro do Telégrafo.

As aulas vão começar no dia 1º de abril, com turmas à noite, no Centro de Referência em Inovação de Educação- CRIE, antiga escola Barão do Rio Branco.

Os cursos oferecidos incluem as formações de vendedora e microempreendedora individual. Segundo a Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Milca Santos, as vagas foram planejadas levando em conta a demanda por mão de obra qualificada. “Serão disponibilizadas 60 vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade social que tenham concluído o ensino fundamental II, do 6º ao 9º ano, e que sejam beneficiárias do Bolsa Família e/ou do CadÚnico, esse é um projeto muito importante para que essas mulheres venham se empoderar ainda mais no mercado de trabalho,” afirmou a secretária.

Maria Luana Peixoto de Oliveira que foi se inscrever para o curso de vendedora enfatizou que quer aumentar as chances de se inscrever no mercado de trabalho.

“Estou aqui para complementar ainda mais o meu currículo para entrar no mercado de trabalho e também adquirir mais conhecimento. Fazendo o curso, a gente até coloca na prática”, pontuou Maria Luana.

A seleção das candidatas ficará a cargo de uma equipe multidisciplinar dos Centros de Referências da Assistência Social que serão o CRAS e CREAS, que avaliará a documentação e os critérios estabelecidos no edital.

Para se inscrever, as interessadas devem apresentar comprovante de escolaridade, documento de identificação com foto, CPF, Número de Identificação Social (NIS/PIS), comprovante de residência atualizado e comprovação de inscrição no CadÚnico ou de beneficiária ativa do Programa Bolsa Família.

A lista das pré-matrículas será disponibilizada no site do IFAC no dia 21 de março.