Prefeito Jerry Correia recebe equipe de trilheiros do Barro e reforça apoio à Expedição Resex 2025

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, deu mais um passo importante para impulsionar a produção de café no município. Nesta quarta-feira, foram recebidas novas mudas de café, que serão distribuídas gratuitamente aos produtores rurais cadastrados no programa de incentivo à cultura cafeeira.

Além das mudas de alta qualidade, a prefeitura também está distribuindo adubos, garantindo suporte para o desenvolvimento das lavouras. O objetivo da iniciativa é fortalecer a agricultura local, gerar renda para as famílias e ampliar as oportunidades para quem deseja investir no cultivo do café.

A distribuição está sendo realizada de forma organizada, seguindo um cronograma que prioriza os produtores que procuraram a Secretaria e realizaram o cadastro para serem beneficiados. A meta é concluir a entrega até o fim do período chuvoso, garantindo que todas as mudas sejam plantadas nas melhores condições possíveis.

A prefeitura reafirma seu compromisso com o fortalecimento da cafeicultura e o desenvolvimento sustentável do setor agrícola no município.