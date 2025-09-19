Tudo Sobre Política II
Prefeito Jerry Correia recebe deputado Pedro Longo no auditório da Câmara de Assis Brasil
O município de Assis Brasil recebeu com entusiasmo o deputado estadual Pedro Longo em uma reunião realizada no auditório da Câmara de Vereadores. O encontro foi mobilizado pelo diretor da Cooperacre e da Coopaeb, José de Araújo, e contou com a presença de importantes representantes, como Valdemiro, presidente da OCB, e um representante do MAPA Acre. O objetivo do encontro foi fortalecer parcerias voltadas ao desenvolvimento da cidade e à valorização das cooperativas locais.
Durante a visita, o prefeito Jerry Correia agradeceu ao deputado pelas emendas destinadas ao município e destacou a importância do ativismo sociativista no fortalecimento da economia local. “Ficamos muito felizes com sua presença e com as palavras de incentivo. Esperamos consolidar ainda mais essa parceria em benefício de Assis Brasil e de toda nossa população”, afirmou o prefeito.
O deputado Pedro Longo parabenizou a gestão de Jerry Correia pelo vínculo próximo com a população e reforçou o compromisso de colaborar com o desenvolvimento do município. “Assis Brasil está avançando graças às oportunidades geradas pelas cooperativas, e nosso objetivo é continuar apoiando iniciativas que fortaleçam os produtores da zona rural”, disse.
Na ocasião, o deputado veio para realizar simbolicamente o lançamento da pedra fundamental para a construção de uma agroindústria voltada ao processamento de polpas de frutas, que será administrada pela Coopaeb. O projeto representa um passo importante para o crescimento econômico do município e para a geração de novas oportunidades para os produtores locais.
Assis Brasil reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento das cooperativas, pilares essenciais para a construção de uma cidade mais próspera e inclusiva.
Jerry Correia anuncia que as pulseiras dos shows da ExpoFronteira serão trocadas por 1 kg de alimento não perecível por show
O prefeito Jerry Correia anunciou que a comissão organizadora da ExpoFronteira 2025 definiu que a entrada para cada um dos três grandes shows do evento será feita de forma solidária.
Para garantir a pulseira de cada show, o público deverá doar 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar.
As atrações confirmadas são:
- Gabriel Lener
- Vitinho Imperador
- Gabi Martins
A troca das pulseiras começará na próxima segunda-feira(22), na Praça Henoch Timóteo, mais conhecida como Praça das Bandeiras, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Todos os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social em Assis Brasil.
Segundo o prefeito Jerry Correia, a iniciativa fortalece o caráter social da festa:
“Cada show será uma oportunidade de celebrar a música e, ao mesmo tempo, ajudar quem mais precisa. A solidariedade é parte essencial da ExpoFronteira.”
A ExpoFronteira 2025 promete ser um marco para Assis Brasil, unindo música, cultura e solidariedade.
Encerramento do 8º Cerco de Jericó reúne 5 mil fiéis em noite de fé, louvor e adoração no Ginásio do Sesc
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
No 2° Fórum Evangélico do Acre, senador Alan Rick reafirma compromisso com pautas da comunidade cristã
