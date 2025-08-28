Prefeito Jerry Correia recebe convite oficial e confirma participação de Assis Brasil na ExpoXapuri 2025

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete a visita do prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, e do prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia.

Durante o encontro, o prefeito Maxsuel entregou pessoalmente o convite oficial para a participação de Assis Brasil na ExpoXapuri 2025, que acontecerá nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro. Além da programação oficial do evento, Jerry também recebeu um kit simbólico contendo boné, camisa e copo personalizados com a identidade visual da feira.

A ExpoXapuri é uma das maiores feiras agropecuárias do Acre, reunindo produtores rurais, empresários, artesãos e empreendedores de diversas áreas, além de shows e atividades culturais. Para o prefeito Jerry Correia, o convite representa a integração entre os municípios do Alto Acre e reforça a importância de fortalecer a economia e a cultura regional.

“É uma alegria receber o convite para a ExpoXapuri. Eventos como esse movimentam a economia local, valorizam os produtores e fortalecem nossa identidade regional. Nosso apoio é total a iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do Acre”, destacou o prefeito.

A Prefeitura de Assis Brasil agradece o convite e reafirma seu compromisso em apoiar ações que incentivem o desenvolvimento econômico, cultural e social da região, em parceria com os municípios vizinhos.