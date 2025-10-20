Prefeito Jerry Correia recebe comunidade do Cumaru para tratar de melhorias no ramal e fortalecimento da produção

A Prefeitura de Porto Walter, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), realizou na noite desta sexta-feira (17) a cerimônia de certificação de 55 jovens que concluíram os cursos de Assistente Administrativo, Operador de Sistemas e Frentista, por meio do Programa SENAC de Gratuidade (PSG).

O evento aconteceu no Centro Cultural e contou com a presença do Prefeito César Andrade, do Presidente da Câmara, Rosildo Cassiano, da Supervisora Pedagógica Paula Furtado e da Assistente Educacional do SENAC, Fabiana Ferreira, dos Secretários Macson Alves (Gabinete), Donicélio Nunes (Administração), e Magno Ramos, Secretário-adjunto de Educação.

O Prefeito reforçou o compromisso do município com a educação e a qualificação profissional da juventude portowaltense. “Ver nossos jovens se formando e prontos para o mercado de trabalho é motivo de orgulho. A Prefeitura seguirá fortalecendo parcerias que gerem oportunidades e desenvolvimento para nosso povo”, destacou o prefeito César.

Durante a cerimônia, a supervisora pedagógica do SENAC, Paula Furtado, ressaltou a importância da parceria com o município e o impacto da qualificação profissional na vida dos jovens.

“O SENAC tem sido um instrumento de transformação social. Cada curso concluído representa uma nova chance, uma nova história e a realização de sonhos. Parabenizo cada aluno pelo esforço e dedicação”, afirmou Paula.

A estudante Eduarda Dias, uma das formandas do curso de Assistente Administrativo, falou em nome de todos. “Foi uma experiência que mudou minha forma de ver o futuro. Hoje saímos mais confiantes, com novos conhecimentos e prontos para buscar nosso espaço no mercado de trabalho. Agradeço ao SENAC e à Prefeitura por acreditarem na gente”, disse Eduarda.

Com as turmas, o município chega à marca de quase 500 estudantes certificados pelo SENAC, resultado de uma parceria sólida que vem transformando vidas e promovendo inclusão social e profissional.

