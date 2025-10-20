Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito Jerry Correia recebe comunidade do Cumaru para tratar de melhorias no ramal e fortalecimento da produção

Publicados

20 de outubro de 2025

Tudo Sobre Política II

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete representantes da comunidade do Cumaru para discutir melhorias no ramal de acesso e ações voltadas ao fortalecimento da produção agrícola local.

Também participaram da reunião o vereador Jurandir Araújo,a comunidade e o representante da Secretaria de Estado de Agricultura (SEAGRI), reforçando a parceria entre município e governo do Estado em prol do desenvolvimento rural.

O prefeito destacou o compromisso da gestão com as comunidades rurais:

“Nosso objetivo é oferecer apoio real ao produtor. Vamos trabalhar com planejamento para garantir melhorias no ramal e fortalecer a produção agrícola do Cumaru”, afirmou Jerry Correia.

A Prefeitura de Assis Brasil segue fortalecendo o diálogo com a população e avançando em políticas que garantem mais desenvolvimento e dignidade para quem vive e produz no campo.

Tudo Sobre Política II

Senac e Prefeitura formam 55 jovens e chegam a quase 500 estudantes certificados na gestão de César em Porto Walter

Publicados

2 dias atrás

em

18 de outubro de 2025

Por

A Prefeitura de Porto Walter, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), realizou na noite desta sexta-feira (17) a cerimônia de certificação de 55 jovens que concluíram os cursos de Assistente Administrativo, Operador de Sistemas e Frentista, por meio do Programa SENAC de Gratuidade (PSG).

O evento aconteceu no Centro Cultural e contou com a presença do Prefeito César Andrade, do Presidente da Câmara, Rosildo Cassiano, da Supervisora Pedagógica Paula Furtado e da Assistente Educacional do SENAC, Fabiana Ferreira, dos Secretários Macson Alves (Gabinete), Donicélio Nunes (Administração), e Magno Ramos, Secretário-adjunto de Educação.

O Prefeito reforçou o compromisso do município com a educação e a qualificação profissional da juventude portowaltense. “Ver nossos jovens se formando e prontos para o mercado de trabalho é motivo de orgulho. A Prefeitura seguirá fortalecendo parcerias que gerem oportunidades e desenvolvimento para nosso povo”, destacou o prefeito César.

Durante a cerimônia, a supervisora pedagógica do SENAC, Paula Furtado, ressaltou a importância da parceria com o município e o impacto da qualificação profissional na vida dos jovens.

“O SENAC tem sido um instrumento de transformação social. Cada curso concluído representa uma nova chance, uma nova história e a realização de sonhos. Parabenizo cada aluno pelo esforço e dedicação”, afirmou Paula.

Leia Também:  Prefeito em exercício, Reginaldo Martins, entrega trilhadeira na comunidade Palestina, na Reserva Chico Mendes

A estudante Eduarda Dias, uma das formandas do curso de Assistente Administrativo, falou em nome de todos. “Foi uma experiência que mudou minha forma de ver o futuro. Hoje saímos mais confiantes, com novos conhecimentos e prontos para buscar nosso espaço no mercado de trabalho. Agradeço ao SENAC e à Prefeitura por acreditarem na gente”, disse Eduarda.

Com as turmas, o município chega à marca de quase 500 estudantes certificados pelo SENAC, resultado de uma parceria sólida que vem transformando vidas e promovendo inclusão social e profissional.

POLÍTICA

Política1 dia atrás

Encabeçada pelo vereador Eber Machado, Blitz do MDB revela o maior engodo da gestão do prefeito Bocalom: a farsa das 1001 casas que nunca existiram

A tão falada promessa do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, de entregar 1001 casas em apenas 24 horas se...
Política1 dia atrás

Deputada Socorro Neri preside Sessão Solene em homenagem ao Dia dos Professores e reafirma compromisso com a valorização da categoria

A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) presidiu nesta semana, no plenário da Câmara dos Deputados, a Sessão Solene em homenagem...
Política4 dias atrás

André Kamai acusa a gestão Bocalom de má aplicação de recursos e pede investigação sobre o encerramento do Programa 1001 Dignidades

Kamai denuncia irregularidades no 1001 Dignidades – Foto: Paulo Murilo O vereador André Kamai (PT) fez um discurso contundente na...

POLÍCIA

Polícia1 mês atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia1 mês atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia1 mês atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação3 dias atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Educação5 dias atrás

Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo

A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Educação5 dias atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...

CONCURSO

Concurso1 mês atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso1 mês atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 meses atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte1 dia atrás

Com emenda de Barbary, César Andrade premia compões e vices do campeonato com R$61 mil em Porto Walter

A Prefeitura de Porto Walter, com apoio do deputado federal Zezinho Barbary, realizou neste sábado (18) a grande final do...
Esporte7 dias atrás

Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Esporte1 semana atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão

Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...

