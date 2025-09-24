Prefeito Jerry Correia recebe candidatas a Rainha do Rodeio da Expo Fronteira 2025, em Assis Brasil

Assessoria – Na noite desta terça-feira, 23, o Teatro dos Nauas foi palco de uma sessão solene promovida pela Câmara Municipal de Vereadores de Cruzeiro do Sul, que concedeu à 19 pessoas o Título de Cidadão Cruzeirense. A honraria é concedida àqueles que, mesmo não sendo naturais da cidade, escolheram o município como lar e têm contribuído de forma significativa para o desenvolvimento de Cruzeiro.

A solenidade contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, que destacou a importância do reconhecimento a homens e mulheres que se dedicam, em diferentes áreas, à construção de uma cidade melhor. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul é parceira da iniciativa e participou ativamente da solenidade, reforçando a relevância desse gesto simbólico e afetivo.

A homenagem é destinada àqueles que contribuem com serviços, projetos e ações em benefício da população, sem interesses pessoais, fortalecendo o sentimento de pertencimento à cidade. Emocionado, um dos homenageados, Antônio Adriano de Souza, que chegou a Cruzeiro do Sul em 1997, expressou gratidão.

“Receber o título de cidadão cruzeirense é, para mim, motivo de imensa honra, alegria e responsabilidade. Este título não apenas formaliza um vínculo afetivo entre mim e Cruzeiro do Sul, mas me faz de fato parte deste solo, desta memória e deste futuro que queremos construir juntos”, destacou.

A jornalista Sandra Maria Santos Assunção também recebeu a honraria e fez um discurso emocionado, relembrando sua trajetória profissional e pessoal na cidade.

“É motivo de muito orgulho ser cidadã cruzeirense, alegra o meu coração. Desde que coloquei os pés aqui pela primeira vez, em 1992, eu dei muito valor a esta terra. Foram décadas contando as histórias de Cruzeiro do Sul: suas dificuldades, conquistas e transformações. Mostrei momentos de escassez, mas também momentos de crescimento, acompanhei a abertura da BR, contei histórias de esperança durante a pandemia e continuo cobrando melhorias importantes para a saúde. Hoje, depois de 33 anos de jornalismo, sinto que faço parte desta história. Cruzeiro do Sul é uma terra diferenciada, e eu amo cada vez mais estar aqui”, agradeceu.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Elter Nóbrega, ressaltou que a entrega dos títulos simboliza o reconhecimento da sociedade. “São pessoas que contribuem no dia a dia, algumas há muitos anos, outras mais recentemente, mas todas já iniciaram esse trabalho e por isso merecem esse título. É um reconhecimento singelo, porém muito importante, para que a população do Cruzeiro do Sul também se sinta integrada”, falou.

Já o prefeito Zequinha Lima destacou a relevância dos homenageados no crescimento da cidade. “A entrega dos títulos é um reconhecimento de pessoas tão importantes para o crescimento de Cruzeiro do Sul. Cada um aqui contribuiu e continua contribuindo para que a nossa cidade pudesse estar onde está. Vocês são gigantes, e nós só temos a agradecer”.

Homenageados

Entre os 19 nomes homenageados, estão pessoas que atuam nas áreas da saúde, educação, cultura, segurança, empreendedorismo e trabalho social, reforçando a diversidade e riqueza de contribuições recebidas pelo município.

Foram reconhecidos com o Título de Cidadão Cruzeirense.

•Cristiano Falcão – de Eirunepé (AM), há mais de 20 anos em Cruzeiro do Sul, atua no turismo e alimentação.

•Valcir Simão – de Manaus (AM), empreendedor na área de pizzaria e servidor público, reside há 22 anos.

•Antônio Adriano de Souza – chegou em 1997, ex-militar, atua na evangelização, projetos sociais e informática.

•Alessandro Mendes – de Minas Gerais, bombeiro socorrista, fundador da Delta Soluções e da Delta Solidária.

•Marli Dias de Lima – do Ceará, psicóloga de trânsito, evangelizadora e voluntária em projetos sociais.

•Edgar Neto – médico reumatologista, natural de Rio Branco, atua desde 2009 em hospitais do município.

•Josiane Ribeiro – de Brasileia (AC), dentista, serviu no Exército e atua na atenção básica e no Hospital do Juruá.

•Aleilson de Lima Almeida – de Rio Branco (AC), dentista especializado em implantologia.

•Daniel de Souza Lima – de Pombal (PB), empreendedor do ramo de utilidades, gera empregos há 6 anos na cidade.

•Raimundo Nonato de Oliveira (Miagui) – de Alenquer (PA), mora desde 2004, atuou no transporte de combustível.

•Andersson Diego Galvão – de Pernambuco, missionário e músico, desenvolve projetos sociais e artísticos.

•Renata Barbosa – pediatra, de Rio Branco, atua no Hospital da Mulher e da Criança, Hospital do Juruá e clínica particular.

•Rodrigo de Oliveira Mesquita – em Cruzeiro desde 2006, empreendedor no ramo alimentício, proprietário do Rei do Burguer.

•Sandra Cristina de Jesus – de Aracaju (SE), há 18 anos no município, administradora na área de medicamentos.

•Mauro Ferreira Brasil – engenheiro, há 19 anos em Cruzeiro, chefe da SEOP, contribui com obras de infraestrutura.

•Sandra Maria Santos Assunção – jornalista, há mais de 30 anos registra a história e o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul

•Maria Rosário de Melo – professora, coordenadora pedagógica e missionária da Casa da Bênção.

•Benevenuto (Gute) – do Paraná, agente comunitário de saúde e líder de associação rural em Santa Luzia.

•Joaquim Soares da Costa – de Rondônia, desde 2015 em Cruzeiro, produtor rural e investidor na cultura do café.