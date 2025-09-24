Tudo Sobre Política II
Prefeito Jerry Correia recebe candidatas a Rainha do Rodeio da Expo Fronteira 2025, em Assis Brasil
Tudo Sobre Política II
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira(24) as candidatas a Rainha do Rodeio da primeira Expo Fronteira, que acontece na cidade. As participantes Bruna Gadelha, Keury Souza, Fernanda Gifone, Natailane Silva e Sandy Santos foram recepcionadas pelo prefeito, que destacou a coragem e a dedicação de cada uma.
Durante o encontro, Jerry Correia agradeceu a presença das candidatas e elogiou a iniciativa de participarem do evento que promete movimentar a região, destacando que a Expo Fronteira será um marco para Assis Brasil, com atrações culturais, shows e celebração da tradição do rodeio.
A competição irá eleger a Rainha do Rodeio, Princesa do Rodeio e Madrinha dos Peões, e promete emocionar o público local. O desfile está marcado para sexta-feira, 26, a partir das 20h, com show ao vivo da dupla Cristiano Paulo e Daniel, garantindo muita música e animação para todos os presentes.
O prefeito reforçou o convite à população para prestigiar o evento e celebrar juntos essa grande festa que marca a primeira edição da Expo Fronteira.
Tudo Sobre Política II
19 personalidades recebem o Título de Cidadão Cruzeirense em solenidade no Teatro dos Nauas em Cruzeiro do Sul
Assessoria – Na noite desta terça-feira, 23, o Teatro dos Nauas foi palco de uma sessão solene promovida pela Câmara Municipal de Vereadores de Cruzeiro do Sul, que concedeu à 19 pessoas o Título de Cidadão Cruzeirense. A honraria é concedida àqueles que, mesmo não sendo naturais da cidade, escolheram o município como lar e têm contribuído de forma significativa para o desenvolvimento de Cruzeiro.
A solenidade contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, que destacou a importância do reconhecimento a homens e mulheres que se dedicam, em diferentes áreas, à construção de uma cidade melhor. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul é parceira da iniciativa e participou ativamente da solenidade, reforçando a relevância desse gesto simbólico e afetivo.
A homenagem é destinada àqueles que contribuem com serviços, projetos e ações em benefício da população, sem interesses pessoais, fortalecendo o sentimento de pertencimento à cidade. Emocionado, um dos homenageados, Antônio Adriano de Souza, que chegou a Cruzeiro do Sul em 1997, expressou gratidão.
“Receber o título de cidadão cruzeirense é, para mim, motivo de imensa honra, alegria e responsabilidade. Este título não apenas formaliza um vínculo afetivo entre mim e Cruzeiro do Sul, mas me faz de fato parte deste solo, desta memória e deste futuro que queremos construir juntos”, destacou.
A jornalista Sandra Maria Santos Assunção também recebeu a honraria e fez um discurso emocionado, relembrando sua trajetória profissional e pessoal na cidade.
“É motivo de muito orgulho ser cidadã cruzeirense, alegra o meu coração. Desde que coloquei os pés aqui pela primeira vez, em 1992, eu dei muito valor a esta terra. Foram décadas contando as histórias de Cruzeiro do Sul: suas dificuldades, conquistas e transformações. Mostrei momentos de escassez, mas também momentos de crescimento, acompanhei a abertura da BR, contei histórias de esperança durante a pandemia e continuo cobrando melhorias importantes para a saúde. Hoje, depois de 33 anos de jornalismo, sinto que faço parte desta história. Cruzeiro do Sul é uma terra diferenciada, e eu amo cada vez mais estar aqui”, agradeceu.
O presidente da Câmara Municipal, vereador Elter Nóbrega, ressaltou que a entrega dos títulos simboliza o reconhecimento da sociedade. “São pessoas que contribuem no dia a dia, algumas há muitos anos, outras mais recentemente, mas todas já iniciaram esse trabalho e por isso merecem esse título. É um reconhecimento singelo, porém muito importante, para que a população do Cruzeiro do Sul também se sinta integrada”, falou.
Já o prefeito Zequinha Lima destacou a relevância dos homenageados no crescimento da cidade. “A entrega dos títulos é um reconhecimento de pessoas tão importantes para o crescimento de Cruzeiro do Sul. Cada um aqui contribuiu e continua contribuindo para que a nossa cidade pudesse estar onde está. Vocês são gigantes, e nós só temos a agradecer”.
Homenageados
Entre os 19 nomes homenageados, estão pessoas que atuam nas áreas da saúde, educação, cultura, segurança, empreendedorismo e trabalho social, reforçando a diversidade e riqueza de contribuições recebidas pelo município.
Foram reconhecidos com o Título de Cidadão Cruzeirense.
•Cristiano Falcão – de Eirunepé (AM), há mais de 20 anos em Cruzeiro do Sul, atua no turismo e alimentação.
•Valcir Simão – de Manaus (AM), empreendedor na área de pizzaria e servidor público, reside há 22 anos.
•Antônio Adriano de Souza – chegou em 1997, ex-militar, atua na evangelização, projetos sociais e informática.
•Alessandro Mendes – de Minas Gerais, bombeiro socorrista, fundador da Delta Soluções e da Delta Solidária.
•Marli Dias de Lima – do Ceará, psicóloga de trânsito, evangelizadora e voluntária em projetos sociais.
•Edgar Neto – médico reumatologista, natural de Rio Branco, atua desde 2009 em hospitais do município.
•Josiane Ribeiro – de Brasileia (AC), dentista, serviu no Exército e atua na atenção básica e no Hospital do Juruá.
•Aleilson de Lima Almeida – de Rio Branco (AC), dentista especializado em implantologia.
•Daniel de Souza Lima – de Pombal (PB), empreendedor do ramo de utilidades, gera empregos há 6 anos na cidade.
•Raimundo Nonato de Oliveira (Miagui) – de Alenquer (PA), mora desde 2004, atuou no transporte de combustível.
•Andersson Diego Galvão – de Pernambuco, missionário e músico, desenvolve projetos sociais e artísticos.
•Renata Barbosa – pediatra, de Rio Branco, atua no Hospital da Mulher e da Criança, Hospital do Juruá e clínica particular.
•Rodrigo de Oliveira Mesquita – em Cruzeiro desde 2006, empreendedor no ramo alimentício, proprietário do Rei do Burguer.
•Sandra Cristina de Jesus – de Aracaju (SE), há 18 anos no município, administradora na área de medicamentos.
•Mauro Ferreira Brasil – engenheiro, há 19 anos em Cruzeiro, chefe da SEOP, contribui com obras de infraestrutura.
•Sandra Maria Santos Assunção – jornalista, há mais de 30 anos registra a história e o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul
•Maria Rosário de Melo – professora, coordenadora pedagógica e missionária da Casa da Bênção.
•Benevenuto (Gute) – do Paraná, agente comunitário de saúde e líder de associação rural em Santa Luzia.
•Joaquim Soares da Costa – de Rondônia, desde 2015 em Cruzeiro, produtor rural e investidor na cultura do café.
Prefeito Jerry Correia recebe candidatas a Rainha do Rodeio da Expo Fronteira 2025, em Assis Brasil
Deputada Socorro Neri cumpre agenda no município de Assis Brasil com foco específico na Educação basica
Cerca de 45% dos médicos apresentam algum quadro de doença mental, aponta pesquisa
Festival Afro Integrado chega à sua 3ª edição com programação especial em Rio Branco
19 personalidades recebem o Título de Cidadão Cruzeirense em solenidade no Teatro dos Nauas em Cruzeiro do Sul
POLÍTICA
Jorge Viana anuncia abertura de escritório da ApexBrasil em Cuiabá para impulsionar exportações e atrair investimentos estrangeiros para a região
Assessoria – A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) anunciou, nesta terça-feira (23), a abertura de um...
Ministério Público apura negligência do prefeito Tião Bocalom no atendimento do ensino de crianças com Transtorno do Espectro autistas em Rio Branco
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu dois procedimentos administrativos para apurar graves violações do direito à educação...
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeito Zequinha Lima abre Copão do Vale do Juruá com seis seleções e premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu na noite desta segunda-feira, 22, no Estádio o Cruzeirão, o Copão...
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Governo Gladson Cameli ignora servidores, transforma negociação em promessa vazia e sindicatos anunciam novas mobilizações em outubro
-
Política7 dias atrás
Sérgio Petecão anuncia voto contra a PEC da Blindagem no Senado, chama proposta de afronta à democracia e defende transparência com o povo
-
Política6 dias atrás
Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari
-
Política6 dias atrás
MP-AC exige exoneração imediata de secretário acusado de assédio e uso indevido de recursos públicos na prefeitura de Acrelândia