Prefeito Jerry Correia realiza melhoria do ramal do 17 e ramal da Bacia, em Assis Brasil

A prefeitura de Assis Brasil por meio da Secretaria de Obras, segue com os serviços de melhorias de diversos ramais no município.

Dois destes ramais contemplados são: ramal da Bacia e ramal do 17, beneficiando centenas de moradores que utilizam as estradas vicinais para se deslocar até a cidade, escoamento da produção e transporte escolar.

Nesta terça-feira 12, o vice prefeito que também e Secretário de Obras Reginaldo Martins, esteve vistoriando os serviços de manutenção de ramais que inclui limpeza, afastamento, patrolamento e nivelamento. “Nossa gestão continua atendendo as demandas de ramais esperamos até o início do inverno estar com os serviços de ramais todos concluídos para que o produtor possa ir e vir da melhor forma possível”, destacou.

Para o produtor rural Antônio Moura (Xuxa), os trabalhos da gestão do prefeito Jerry tem facilitado o acesso aos moradores que já passaram por momentos difíceis. “Eu já tirei filha minha daqui de casa na rede porque o ramal não dava condições era taboca fechada, quando falei para o prefeito ele logo nos atendeu, a gente fica honrado não só pelo trabalho mais porque ele cumpriu com sua palavra”, finalizou.

Em Assis Brasil são mais de mil quilômetros de ramais que estão espalhando em assentamentos e na reserva extrativista Chico Mendes.