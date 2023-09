Prefeito Jerry Correia realiza abertura da programação dos 201 anos da Independência do Brasil

Em comemoração aos 201 anos de Independência do Brasil que se comemora no próximo dia 7 de Setembro, a Prefeitura de Brasileia realizou abertura oficial da Programação nesta segunda-feira, 04, na quadra poliesportiva da Escola em Tempo Integral KJK.

Participaram Prefeita Fernanda Hassem, Presidente da Câmara de Brasileia Marquinhos Tibúrcio e os vereadores Elenilson Cruz e Lessandro Jorge, Secretária de Educação Francisca Oliveira e demais secretários municipais do município, Professora Lucrécia Lopes, representando o Núcleo de Educação e os Gestores das Escolas Estaduais KJK ,Francisco Lopes, Graças Rocha, Erinaldo Maciel.

Como parte das atividades alusivas no sábado, 02, na Praça Hugo Poli aconteceu a realização do Projeto Minha Infância Minha História da Rede Brasileira Urban95 cidades das crianças. Nesta segunda-feira, 04, a partir das 18h a programação segue no Estádio José Guiomard dos Santos com Quadrangular Internacional, na terça-feira, 05, às 18h acontece Exposição do Exército Brasileiro, quarta-feira, 06, desfile Cívico e Militar, quinta-feira, 07, jogo da independência no parque centenário.

O 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, por que faz memória um dos principais acontecimentos da nossa história: A nossa independência. Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro deu início a nossa trajetória como nação independente.

Atualmente, o 7 de setembro é um feriado nacional, que é marcado por comemorações públicas em todo o país.

A Prefeita Fernanda Hassem fala da programação, que iniciou no sábado, dia 2, com o Projeto Cidade das Crianças, que foi um verdadeiro sucesso.

“Hoje estamos aqui nas escolas Kairala José Kairala e Graça Rocha, onde muitos adolescentes estiveram presentes, cantando os hinos, é um momento de muita alegria e patriotismo, ainda teremos exposições, atividades esportivas e o tradicional desfile cívico, e contamos com a participação e presença da nossa comunidade”, afirmou.

O Presidente da Câmara de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, fala a respeito das atividades alusivas ao 7 de setembro.

“ Queremos parabenizar a gestão municipal pela realização das atividades em comemoração a semana da Pátria, com certeza iremos estar presentes enquanto Poderl Legislativo, participando das atividades”. Ressaltou.