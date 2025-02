Prefeito Jerry Correia participa do primeiro Festival Internacional da Castanha do Alto Acre

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, participou ativamente do 1º Festival Internacional da Castanha do Alto Acre, que teve início nesta sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, em Epitaciolândia, e se estenderá até domingo, 23 de fevereiro.

O evento reúne expositores de cinco cidades do Acre, além de representantes da Bolívia e do Peru, com o objetivo de valorizar a castanha como produto essencial para a economia local e incentivar o empreendedorismo na região.

A iniciativa é promovida pela Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (COOPERACRE) e pela Cooperativa Agroextrativista de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia (COOPAEB), em colaboração com diversas entidades parceiras, incluindo prefeituras e câmaras de vereadores do Alto Acre. O festival visa destacar a produção extrativista local, promover a preservação ambiental e fortalecer a economia regional.

Durante o evento, o prefeito Jerry Correia enfatizou a importância da união entre os municípios para o sucesso do festival:

“A realização deste festival é uma oportunidade ímpar para evidenciarmos o potencial da nossa região na produção de castanha, além de promovermos a integração entre as cidades do Alto Acre. Estamos comprometidos em apoiar e participar ativamente desta grande festividade, que certamente será um marco para todos nós.”

O 1º Festival Internacional da Castanha do Alto Acre conta com uma programação diversificada, incluindo exposições, palestras, oficinas e apresentações culturais, proporcionando um espaço para troca de experiências e fortalecimento da cadeia produtiva da castanha. A expectativa é que essa iniciativa se torne um marco no calendário econômico e cultural da região, unindo tradição e inovação em prol do desenvolvimento sustentável.

A Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico e cultural do município e da região, apoiando iniciativas que valorizam os produtos locais e incentivam o empreendedorismo.