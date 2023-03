Prefeito Jerry Correia participa do 1° Encontro de Fortalecimento da produção Agroextrativista

A rede Cooperacre realizou nos dias 19, 20 e 21 de março, o 1° Encontro de Fortalecimento da Produção Agroextrativista no Estado do Acre. O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve presente no encontro e falou dos bons resultados já alcançados da parceria com a Cooperacre.

“Parabenizo a rede Cooperacre pelo evento que mobilizou produtores e extrativistas de todas as regiões do estado. Nós em Assis Brasil mantemos um relacionamento próximo com a Cooperacre, o que já tem gerado bons frutos. É caso do projeto de desenvolvimento da cadeia produtiva do café que está comandando Assis Brasil em destaque no cenário estadual”, comentou.

O encontro foi realizado pela rede Cooperacre, em parceria com instituições públicas, ONGs, associações, federações e sindicatos rurais, que durante três dias construíram propostas sobre a produção agroextrativista.