Prefeito Jerry Correia participa de reunião no Ramal do KM 13 com cooperativa em formação

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, participou de uma importante reunião com moradores e produtores rurais do Ramal do KM 13, zona rural do município. O encontro teve como objetivo discutir a criação de uma nova cooperativa que está sendo formada por agricultores locais, visando o fortalecimento da agricultura familiar e a geração de renda na comunidade.

Durante a reunião, o prefeito ouviu atentamente os cooperados e membros da comunidade, que apresentaram suas demandas, desafios e propostas para o desenvolvimento do setor produtivo na região. A iniciativa da cooperativa é fruto do esforço coletivo dos produtores que desejam organizar a produção, facilitar o acesso a políticas públicas e melhorar a comercialização dos produtos locais.

“Esse é um momento importante para a zona rural de Assis Brasil. Estamos aqui para ouvir, apoiar e caminhar junto com os produtores. A Prefeitura está à disposição para colaborar com o fortalecimento dessa cooperativa e garantir que mais famílias tenham oportunidade de melhorar sua qualidade de vida”, destacou o prefeito Jerry Correia.

Também esteve presente na reunião o vereador Jesus Pilique, que reforçou seu apoio à iniciativa e reafirmou o compromisso do Poder Legislativo com o desenvolvimento rural.

A gestão municipal segue comprometida em promover ações que valorizem o homem do campo e contribuam com o desenvolvimento sustentável de Assis Brasil.