Prefeito Jerry Correia participa de reunião com o secretário de Estado de Administração

Evento promete agitar a cidade com atrações culturais e esportivas entre 1º e 4 de maio – Foto: Wesley Cardoso

Nesta quarta-feira, 30 de abril, o prefeito Sérgio Lopes realizou a entrega oficial do convite à modelo Juliana Melo para participar do 12° Circuito Country, um dos eventos mais aguardados da região. A ação reforça o apoio da prefeitura à iniciativa, que promete movimentar a cidade com uma programação repleta de música, esporte e cultura.

O Circuito Country acontecerá entre os dias 1º e 4 de maio, trazendo shows, competições de rodeio, gastronomia típica e outras atrações que celebram a tradição sertaneja. A presença de Juliana Melo, conhecida por seu trabalho na moda e em eventos de grande porte, deve agregar ainda mais visibilidade ao evento.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância do circuito para o turismo e a economia local. “É um prazer receber Juliana Melo em nosso município para esse evento que já se tornou tradição. O Circuito Country não só valoriza nossa cultura, mas também gera emprego e renda para a população”, afirmou Sérgio Lopes.

Juliana Melo, que já participou de outros eventos do gênero, expressou entusiasmo com o convite.

“Estou honrada pelo convite e ansiosa para prestigiar esse grande evento. Tenho certeza de que será um sucesso, com muita música, alegria e entretenimento para todos”, disse a modelo.

Com expectativa de público recorde, a 12ª edição do Circuito Country consolida-se como um dos principais eventos do calendário local, atraindo visitantes de diversas regiões. A programação completa pode ser conferida no site oficial da prefeitura.