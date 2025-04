Prefeito Jerry Correia participa de café da manhã na Secretaria de Educação de Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia e o vice-prefeito e secretário de Obras, Reginaldo Martins, acompanharam a execução dos serviços de recuperação de ruas em Assis Brasil. A ação é resultado da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre).

Cerca de 400 toneladas de massa asfáltica estão sendo aplicadas nas vias do município, trazendo benefícios diretos para a população. Diversas ruas dos bairros Plácido de Castro e Cascata já foram asfaltadas, e os trabalhos seguem agora para o bairro Bela Vista, onde será finalizada a pavimentação da Rua João José do Bonfim, também conhecida como Via Verde.

O prefeito Jerry Correia ressaltou a importância dessa ação para o desenvolvimento da cidade. “Com o apoio do Governo do Estado e do Deracre, estamos avançando na recuperação das nossas ruas, garantindo mais mobilidade e qualidade de vida para nossa população”, destacou.

A Prefeitura de Assis Brasil reafirma o compromisso de continuar investindo em obras que melhorem a infraestrutura e o bem-estar dos cidadãos.