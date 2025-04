Prefeito Jerry Correia participa de café da manhã de boas-vindas à nova secretária de Saúde

Evento destacou a importância da capacitação de profissionais para a inclusão e gestão educacional

Epitaciolândia, AC – O prefeito Sérgio Lopes acompanhado da secretária de Educação Eunice Maia Gondim e o deputado estadual Fagner Calegário marcaram presença na solenidade de formatura da primeira turma de pós-graduação em Autismo e Gestão da Educação, realizada em Epitaciolândia. O curso, que teve como objetivo capacitar educadores e gestores para atuar com maior eficiência na inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reuniu profissionais da região em busca de especialização na área, 63 professores receberam o certificado de pós-graduação na noite desta sexta-feira. 04, o curso de pós-graduaçao foi ministrado pelo Instituto Bem Estar.

Durante a cerimônia, o prefeito Sérgio Lopes destacou a importância de políticas públicas voltadas para a educação inclusiva. “Investir na qualificação dos nossos profissionais é essencial para garantir um atendimento de qualidade às crianças e jovens com autismo, assegurando seus direitos e promovendo sua integração na sociedade”, afirmou.

Já o deputado Fagner Calegário, conhecido por sua atuação em prol da educação e da saúde no Acre, reforçou o compromisso com a causa. *”É uma honra participar deste momento tão significativo. A especialização em autismo e gestão educacional é um avanço para nossa região, e precisamos ampliar essas iniciativas, agradeço ao prefeito Sergio Lopes por abraçar esse projeto”, disse.

A Secretaria de Educação Eunice Maia Gondim definiu esse momento como um dia de vitória para todos. “Hoje estamos certificando 63 professores que vão ter melhores condições através do conhecimento para lidar que crianças com TEA, o momento é de gratidão ao prefeito, ao nosso deputado e a todos que abraçaram esse projeto, o que vocês aprenderam vão levar para vida toda, e quem ganha com isso são nosso alunos.” Destacou a secretária.