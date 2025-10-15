Prefeito Jerry Correia participa de ação em alusão ao Outubro Rosa na UBS Terezinha Batista dos Santos

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde através da Unidade Básica de Saúde Terezinha Batista dos Santos, realizou uma importante ação em alusão ao Outubro Rosa, campanha dedicada à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama.

O prefeito Jerry Correia esteve presente e acompanhou de perto as atividades voltadas ao público feminino, que incluíram palestras educativas, orientações em saúde, sorteios, entrega de brindes, lanche especial e atendimentos exclusivos para as mulheres.

Também participaram da ação a secretária municipal de Saúde Silvani Klaumann, a secretária de Assistência Social Ana Claúdia, o vereador Wendell Marques e o vereador Jurandir, reforçando o compromisso da gestão com o cuidado e atenção integral à saúde da mulher assis-brasilense.

A iniciativa foi mais um momento de acolhimento, informação e valorização da prevenção, fortalecendo o vínculo entre a comunidade e os serviços de saúde do município.