Prefeito Jerry Correia participa da posse dos gestores de escolas municipais, em Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia participou nesta quinta-feira, 11, da cerimônia de posse de novos gestores municipais. O evento foi realizado no auditório da Prefeitura de Assis Brasil e contou com a participação da Secretária Municipal de Educação, Vanderleia Araújo, do presidente do Conselho Municipal de Educação, Elias Araújo, Sonia Bessa, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação e a Coordenadora do Núcleo Estadual de Educação, Cleiciane Amorim.

Em sua fala, o prefeito Jerry Correia destacou a importância dos gestores que estarão a frente das escolas do município. “Hoje é um momento de comemorar, não só pela vitória destes gestores, mas pelas conquistas que estamos tendo na educação, desde que assumimos a Prefeitura estamos melhorado as condições da educação, com a reforma de escolas, merenda garantida, material didático e a reformação do Plano de Cargos e Carreira dos profissionais da educação, nossa equipe da SEME tem se empenhando para que nossa educação tenha cada dia mais qualidade. Nossos gestores foram reconduzidos pelos pais porque fazem um ótimo trabalho em suas escolas, uma gestão que vai além dos muros das escolas”, enfatizou.

Os gestores que estarão à frente das escolas do município de 2024/2027 foram eleitos com mais de 90% de aprovação, os profissionais trabalham de forma unificada pelas ações de melhorias do ensino educacional. A eleição foi coordenada pelo Conselho Municipal de Educação, mais uma vez os gestores foram escolhidos pela comunidade escolar através do voto. A eleição aconteceu em cumprimento ao Plano Municipal de Educação e à Lei do Sistema Municipal de Ensino com base democrática.

Os gestores empossados são:

▪ Professora Ângela Maria – Escola Maria Ferreira da Silva;

▪ Manoel Batista – Escola Edilsa Maria Batista|;

▪Carlos Antônio – Vicente Bessa;

▪ Jesse Bandeira – Simon Bolivar.

O gestor da escola Vicente Bessa foi escolhido para ler o juramento junto com os demais eleitos, na oportunidade ele falou da alegria em mais uma fez coordenar a escola por mais quatro anos. “Ser gestor é um desafio, e a gente tem cuidado do ensino juntos com apoio da Secretaria de Educação, temos a confiança da comunidade escolar. Estamos juntos para fazer uma educação cada vez melhor”, disse.