Prefeito Jerry Correia participa da elaboração do PPA, promovido pelo Governo em Assis Brasil

O prefeito do município de Assis Brasil, Jerry Correia, participou nesta terça-feira,6, no auditório da Prefeitura, do evento de elaboração do Plano Plurianual 2024-2027 realizado pelo Governo do Acre.

O objetivo foi ouvir as principais demandas do município nas diversas áreas com a participação de associações rurais, sindicatos, conselhos, igrejas, entidades públicas do município e estado. As metas vão nortear o governo para execução de demandas nos próximos anos.

Além do prefeito, estiveram presentes os Secretários Estaduais, Ítalo Lopes, da Secretaria de Obras Públicas do Acre -SEOP; Ricardo Brandão, Secretário de Planejamento; vereadores de Assis Brasil: Wermison Tamburini e Ana Cláudia; presidente do STTR, Jurandir Araújo; Wendel da Silva presidente da AMOPREAB; representante dos povos indígenas e secretários municipais.